Mitsubishi Tawarkan Paket Smart Gold untuk Pembelian Xpander

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai salah satu upaya untuk menjaga kepuasan konsumen, Mitsubishi Motors menawarkan program layanan purnajual untuk pembelian Mitsubishi Xpander dengan memberikan sales promo berupa gratis Mitsubishi Smart Package tipe Gold.

Melalui paket Smart Gold, konsumen tidak perlu memikirkan biaya perawatan berkala selama periode yang telah ditentukan.

Head of After Sales Marketing and Development Department PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Ronald Reagan mengatakan, Mitsubishi Smart Package ditujukan bagi konsumen Pajero Sport dan Xpander dengan tiga pilihan yakni Silver, Gold dan Diamond, yang mana ketiga pilihan tersebut berlaku hingga 3 tahun atau 50.000 km tergantung mana yang tercapai terlebih dahulu.

Baca: Tampang Nissan Grand Livina 2019 Bocor, Mirip Mitsubishi Xpander

Dia menjelaskan, Mitsubishi Smart Package berbeda dengan garansi kendaraan Mitsubishi Motors. Garansi kendaraan akan diberikan kepada konsumen selama 3 tahun atau 100.000 km, kecuali baterai yang diberikan selama 2 tahun atau pembacaan odometer 50.000 km terhitung sejak tanggal penyerahan kendaraan oleh diler resmi Mitsubishi Motors kepada pembeli pertama.

“Mitsubishi Smart Package tipe Gold yang diberikan kepada konsumen yang melakukan pembelian unit Mitsubishi Xpander. Paket ini diberikan secara gratis untuk konsumen yang melakukan pembelian Mitsubishi Xpander tanpa harus menambah biaya lagi dan juga paket ini menjamin penggunaan suku cadang yang asli [genuine parts],” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin, 11 Februari 2019.

Baca: Daihatsu Xenia Diklaim Bukan Lawan Mitsubishi Xpander, Alasannya?

Ronald menjelaskan, khusus untuk pembelian Xpander, konsumen akan langsung mendapatkan Smart Package tipe Gold. Selain itu, dalam paket ini sudah termasuk asuransi kecelakaan selama 1 tahun bagi pemilik kendaraan dan keluarganya.

Dia mengklaim, keuntungan lainnya yang dapat dirasakan oleh konsumen dari paket ini, konsumen akan mendapatkan free jasa pengecekan dan spare part. Paket Smart ini ditujukan bagi konsumen Mitsubishi Xpander baik perorangan, fleet, maupun konsumen perusahaan dengan kendaraan baru atau kendaraan ber-odometer di bawah 20.000 km.

BISNIS.COM