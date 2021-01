Nissan NV200 Mendapatkan Penyegaran, Rilis Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Kendaraan niaga ringan (Low commercial vehicle/LCV) Nissan NV200 mendapatkan penyegaran untuk desain, serta fitur-fitur untuk model terbarunya yang akan dirilis pada 2021.

Penyegaran ini membuat NV200 2021 menjadi sedikit lebih mahal dari pendahulunya.

Salah satu penyegaran di NV200 2021 adalah penyematan cruise control standar pada model S dan sonar belakang pada versi SV. Sementara untuk desainnya adalah mobil dilapisi cat Gun Metallic yang menggabungkan palet warna, yang sebelumnya terdiri dari empat warna.

Sedangkan untuk harga, harga eceran yang direkomendasikan pabrikan (MSRP) sebesar US$ 23.530 untuk NV200 S 2021 dan US$ 24.580 untuk NV200 SV 2021. Harga tidak termasuk biaya penanganan sebesar US$ 1.095.

Hal ini membuat varian entry-level US$ 700 lebih mahal, sedangkan spesifikasi yang dilengkapi lebih baik adalah US$ 750 lebih mahal dari sebelumnya.

Semua kelas dilengkapi dengan sistem infotainment layar sentuh 7 inci, yang menurut Nissan merupakan yang terbesar di segmennya. Integrasi Apple CarPlay dan Android Auto smartphone juga disertakan, di samping radio satelit Sirius XM yang tidak termasuk langganan.

Tenaga masih disuplai oleh mesin 2.0 liter inline-four yang menghasilkan 131 HP dan menggerakkan roda depan melalui CVT Xtronic.

Efisiensi bahan bakar masih dinilai pada 24 mpg (9,8L/100 km) untuk city mode, 26 mpg (9,1L/100 km) untuk road mode dan 25 mpg (9,4L/100 km) untuk mode gabungan. Powertrain ini dilindungi oleh garansi 5 tahun atau 100 ribu mil (160.934 km).

Kendaraan niaga ringan ini memiliki ruang kargo 122 kaki kubik (3.455 liter) dan mampu mengangkut palet 40 × 48 inci (102 × 123-cm) ke samping, dengan akses melalui split 40/60 pintu belakang atau pintu geser di setiap sisinya.