Pajak Mobil Nol Persen: Harga Fortuner dan Pajero Sport Tertinggi Rp 400 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri otomotif tanah air mendapat angin segar soal wacana pajak mobil nol persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan menyetujui usulan relaksasi pajak penjualan mobil baru itu.

Pernyataan ini diberikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, seperti dikutip Bisnis pada Selasa, 29 Desember 2020. Agus mengatakan Presiden secara prinsip menyetujui usulan pajak mobil nol persen dan tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Hanya saja, wacana itu masih dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan.

Relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tersebut betujuan untuk mengakselerasi penjualan mobil baru di masa pandemi Covid-19.

Alasannya, menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indoensia (Gaikindo), sepanjang Januari hingga November 2020 penjualan pabrik ke diler turun 49,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan sebesar 46 persen juga berlaku untuk penjualan ritel.

Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto memberikan perkiraan harga mobil tanpa pajak bisa turun sekitar 40 persen dari harga on the road saat ini.

Dengan demikian apabila terlaksana, maka berikut perkiraan harga mobil tipe LSUV hingga SUV:

1. Toyota Rush

Harga on the road Toyota Rush tipe tertinggi 1.5 S A/T TRD berdasarkan website Toyota Astra adalah Rp276,6 juta. Tanpa pajak mobil SUV ini bisa dibeli dengan kisaran harga Rp160 juta.

2. Daihatsu Terios

Harga on the road daerah DKI Jakarta tahun 2020 mobil All New Terios dengan varian tertinggi adalah Rp211,8 juta. Maka jika diberlakukan pajak 0 rupiah harga mobil ini berkisar Rp127 juta.

3. Toyota Fortuner

Harga mobil New Fortuner TRD Sportivo dengan tipe tertinggi mengacu pada situs Toyota Astra yaitu Rp704,5 juta. Tanpa pajak mobil baru SUV mewah Toyota ini bisa turun di kisaran Rp420 juta.

4. Mitsubishi Pajero

Harga Pajero Sport on the road varian tertinggi Dakar (4x4) AT untuk wilayah DKI Jakarta adalah Rp702 juta. Tanpa pajak mobil ini akan turun di harga Rp420 juta.

5. Wuling Almaz

Harga mobil Almaz dengan varian tertinggi melalui website Wuling adalah Rp341,8 juta. Perkiraan harga yang ditawarkan jika pajak mobil baru ditiadakan adalah Rp200 juta-an.

6. Honda CR-V

Mobil All New CR-V 1.5L Prestige Turbo yang merupakan varian tertinggi on the road wilayah DKI Jakarta, dijual dengan harga Rp539,4 juta. Tanpa pajak mobil maka Anda akan mendapatkannya dengan harga Rp324 juta.

7. Honda BR-V

Harga on the road New Honda BR-V Prestige varian tertinggi wilayah DKI Jakarta adalah Rp291,3 juta. Tanpa pajak, harga mobil ini akan berkisar di Rp175 juta.

8. Honda HR-V

Harga on the road New Honda HR-V 1.8L Prestige yang merupakan varian tertinggi untuk wilayah DKI Jakarta saat ini adalah Rp415,7 juta. Tanpa pajak mobil baru, Anda akan bisa mendapatkan mobil ini dengan kisaran harga Rp250 juta.

BISNIS