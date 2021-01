Geely Bocorkan Foto Teaser Crossover Terbaru, Segera Diproduksi

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen mobil asal Cina, Geely, merilis foto uji coba resmi dari calon crossover yang akan diproduksi pada kuartal ketiga 2021.

Geely masih merahasiakan detailnya, tetapi mengonfirmasi bahwa model tersebut akan menggunakan Compact Modular Architecture (CMA) seperti yang digunaka pada mobil Polestar 2, Volvo XC40, dan bermacam-macam kendaraan Lynk & Co. Platform ini juga digunakan pada coupe crossover Xing Yue dari Geely dan sedan Xing Rui.



Meskipun fotonya sebagian besar ditutup rapat oleh sticker kamuflase, namun terlihat menyerupai Volvo XC40 dengan dimensi lebih besar.

3 is the magic number.

A new Geely Auto car has been seen!

The SUV will be the brand's 3rd CMA-based car with production planned to begin in Q3 2021. pic.twitter.com/GnqOHtknRq