Daftar Mobil Mewah Termahal di Dunia Tahun 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki 2021 menarik mengetahui mobil mewah termahal di dunia yang akan dijual pada tahun ini.

Membuat daftar mobil mewah termahal di dunia multi juta dolar semacam itu tidak mudah sebab biasanya diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas.

Kolektor mobil mendorong industri otomotif terutama setelah Bugatti meluncurkan Veyron. Bahkan pada 1990-an, pernah McLaren bermaksud membuat 300 mobil F1 tapi hanya mamou 72 mobil pada 1998.

Adapun Ferrari belum menghasilkan koleksi spesial mobil termahal di dunia sejak meluncurkan mobil LaFerrari Aperta 2016.

The Drive menyusun daftar mobil mewah termahal di dunia untuk jalan raya yang akan dijual pada 2021. Kriterianya adalah setiap model dalam daftar ini legal di jalanan, sampai ke garasi pembeli pada 2021, dan berharga tujuh digit.

Berikut ini daftar mobil mewah atau mobil termahal di dunia dari The Drive:

11. Nissan GT-R50 oleh Italdesign: 1 juta dolar AS (Rp 14,2 miliar)

Italdesign didirikan Giorgetto Giugiaro. Perusahaan ini dimiliki Grup VW melalui Lamborghini.

Italdesign telah meningkatkan mobil Nissan GT-R Nismo 2021 dengan turbo lebih besar yang menghasilkan 720 tenaga kuda. Sasis juga diubah dengan bodi mobil mewah buatan tangan untuk erayakan ulang tahun ke-50 Nissan GT-R.

10. McLaren Elva oleh MSO: 1,7 juta dolar

Produsen otomotif asal Inggris, McLaren memperkenalkan varian baru dari seri Ultimate, yaitu McLaren Elva. Nama dan juga desainnya terinpirasi dari Mclaren-Elva M1A keluaran1960-an. intersport.id



Elva adalah speedster 2.640 pon yang disetel hingga 804 tenaga kuda untuk pengalaman pada trek terbaik. Mobil mewah ini model Ultimate Series dari Woking yang tidak dapat dimiliki tanpa kaca depan di Amerika.

9. Bentley Bacalar 2021 oleh Mulliner: 2 juta dolar

Bentley Bacalar memiliki mesin 12 silinder berkekuatan 650 tenaga kuda dengan delapan transmisi percepatan. Mobil tersebut diklaim mampu melesat dari 0-96 km/jam hanya dalam 3,5 detik. Sementara kecepatan maksimalnya diklaim bisa menyentuh angka 321 km/jam. topgear.com



Bentley akan meluncurkan beberapa model seri terbatas untuk pelanggan favoritnya melalui Mulliner. Model yang pertamak adalah Bacalar 2021. Mobil ini diproduksi terbatas hanya 12 unit, sebagai evolusi Bentley Continental Convertible.

8. Lotus Evija: 2,3 juta dolar

Lotus Evija (Lotus)

Mobil listrik Lotus pertama ini adalah hypercar straight-up yang mengemas 1.973 tenaga kuda dan sistem all-wheel-drive yang kompleks. Dimiliki oleh raksasa China Geely Group, Lotus berada di persimpangan jalan, antara masuk ke pasar mobil listrik dan menciptakan penerus Esprit.

7. Rimac C_Two: 2,4 juta dolar

Dengan 1.914 tenaga kuda, mobil mewah termahal tersebut pesaing terdekat Lotus Evija serta mobil yang akan diubah ukurannya di Italia menjadi Pininfarina Battista.

C_Two adalah pembangkit tenaga listrik mobil listrik Kroasia yang bermitra dengan Porsche dan Hyundai untuk model produksi global pertamanya. Kini hanya beberapa bulan sebelum debut resminya.

6. AMG Project One: 2,7 juta dolar

Performa dari mesin hibrida F1 dari Mercedes, menghasilkan hampir 1.000 dk dengan kecepatan maksimum mencapai 350 kpj. Mercedes-AMG Project ONE akan menggabungkan performa trek balap yang menakjubkan dan teknologi hybrid Formula. topgear.com



AMG memodifikasi powertrain hybrid V6 1,6 liter dari mobil F1 2016 W07 Hybrid F1 Lewis Hamilton untuk digunakan di jalan raya. Ditunda hingga 2021, mobil mewah AMG Project One dilaporkan berganti nama menjadi AMG One.

5. Aston Martin Valkyrie: 3 juta dolar

Aston Martin Valkyrie terbaru ditampilkan dalam pameran Geneva International Motor Show ke-89 di Jenewa, Swiss, 5 Maret 2019. Aston Martin Valkyrie terbaru ini mengalami beberapa perubahan, salah satunya yakni dari segi dapur pacu. REUTERS/Pierre Albouy

Sebuah hypercar yang ditandatangani oleh mantan CEO Andy Palmer ini irancang oleh mantan mitra teknis dan Formula 1 Adrian Newey dari Red Bull Racing. Mobil mewah termahal ini didukung oleh Cosworth V12 yang disedot secara alami. Valkyrie juga memiliki semua bahan untuk menjadi mesin yang monumental.

4. Koenigsegg Jesko: 3 juga dolar

Koenigsegg Jesko saat ditampilkan dalam Geneva International Motor Show ke-89 di Jenewa, Swiss, 5 Maret 2019. Sebagai pengganti Koenigsegg Agera, Koenigsegg Jesko dibalut dengan Mesin 5.000 cc V8 twin turbo yang mampu memompa 1.600 PS. topgear.com



Mobil Christian von Koenigsegg empat tempat duduk pertama adalah Gemera bermesin Freevalve twin-turbo, tiga silinder, dan seharga 1,7 juta dolar. Pada dasarnya adalah McLaren Elva yang jauh lebih mahal.

3. Lamborghini Sián FKP 37: 3,6 juta dolar

Mobil konsep Lamborghini Sian FKP 37 dipamerkan di Frankfurt Motor Show 2019. (Stefan Baldauf / Guido ten Brink for Carscoops)

Lamborghini memanfaatkan dunia model seri terbatas yang menguntungkan dengan program Veneno-nya. Terbatas pada 63 unit dengan mesin V12 dalam bentuk coupé, LamborghiniSián kemudian dinamai FKP 37 untuk menghormati mendiang Ferdinand Piëch. Ini adalah mobil Lamborghini tercepat hingga saat ini.

2. Bugatti Chiron Pur Sport: 3,6 juta dolar

Bugatti Chiron Pur Sport yang dipamerkan di Inggris. Sumber: motor1.com



Mengucapkan nama mobil Italia atau Jerman memunculkan pikiran tentang berkendara yang sporty, kemewahan, dan kelas. Namun, mengucapkan nama "Bugatti" biasanya hanya dikaitkan dengan satu hal: juta-an dolar.

1. Pagani Huayra Tricolore: 6,5 juta dolar (Rp 92,4 miliar)

Kru Horacio Pagani hanya akan membangun tiga Tricolore Huayras khusus untuk merayakan ulang tahun ke-60 patroli aerobatik terbesar di dunia.

Pada akhirnya, Roadster Huayra BC ini masih mengutak-atik Huayra BC dengan beberapa elemen unik dan tema desain Tricolore.





