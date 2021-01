Gaya Justin Bieber Keliling Hollywood Naik Motor Trail

TEMPO.CO, Jakarta - Justin Bieber menghabiskan pengujung 2020 dengan berkendara di Hollywood, Menunggang motor trail hitam, dia mengenakan help full face dan hoodie hitam merek miliknya, Drew.

Justin Bieber tertangkap kamera berkeliling Hollywood Barat pada Kamis, 32 Desember 2020. Bintang pop berusia 26 tahun itu bahkan menempelkan nama label streetwear Drew pada motor trail tadi.

Pelantun What Do You Mean ini memasangkan hoodie hitamnya dengan jeans biru dan sepatu kets Nike putih. Justin Bieber memasang iPhone-nya di setang motor trail.

Bodyguard tak mau tinggal dia. Mereka mengikuti dari belakang motor trail dengan mobil Lamborghini merah muda.

Pada Kamis itu juga Justin Bieber meluncurkan teaser karya seni dan video musik untuk lagu terbarunya, Anyone.

Single baru Justin tersebut menggunakan motif tinju dengan sampul menampilkan penyanyi bertubuh mungil itu berbaring di tengah ring sambil mengenakan sarung tinju.

Foto dia bertelanjang dada memperlihatkan tak banyak tatto yang biasanya menutupi tubuh, leher, dan wajahnya.

Postingan teaser tersebut diberi judul, 'Menghapus lagu #ANYONE dan video musik tepat setelah #BieberNYE.'

Justin Bieber menambahkan, "Oh ya, saya akan menampilkan single baru saya #ANYONE selama #BieberNYE besok malam."





DAILY MAIL UK