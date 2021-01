2020, Grup Wuling Jual 1,6 Juta Unit Mobil

TEMPO.CO, Nanning - SAIC-GM-Wuling (SGMW), produsen mobil asal Cina antara SAIC Motor, General Motors dan Liuzhou Wuling Motors, mengumumkan penjualan tahunan yang kuat pada tahun 2020, demikian Kantor Berita Xinhua melaporkan, 4 Januari 2021.



Penjualan kendaraan induk dari perusahaan Wuling ini yang terletak di Liuzhou, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, Tiongkok Selatan, melebihi 1,6 juta unit tahun lalu.



Merek Wuling terjual lebih dari 1,18 juta unit pada tahun 2020, mempertahankan pertumbuhan tahunan selama sembilan bulan berturut-turut sejak April. Sementara penjualan New Baojun meningkat 70 persen (Year on Year/YoY) menjadi lebih dari 154.000 unit.



Penjualan kendaraan energi baru (NEV) perusahaan juga membukukan pertumbuhan yang kuat, dengan NEV kecil melonjak 190 persen tahun ke tahun menjadi 174.000 unit sepanjang tahun.



SGMW juga melaporkan peningkatan penjualan di pasar luar negeri pada tahun 2020, dengan lebih dari 77.000 unit dan set kendaraan senilai 3,46 miliar yuan (sekitar US# 535 juta) diekspor ke 40 negara.



SGMW juga eksis di Indonesia melalui Wuling Motors. Mereka memilik pabrik di Cikarang, Bekasi. Selain memenuhi penjualan domestik, Wuling Indonesia juga melakukan ekspor ke sejumlah ASEAN melalui Wuling Almaz.



Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) periode Januari-November 2020 Wuling mencatat penjualan (wholesales) sebanyak 4.446 unit atau 0,9 persen market share. Sedangkan penjualan ritel mencapai 7.977 unit (1,6 persen market share).