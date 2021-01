Dihantam Pandemi, Penjualan Astra Peugeot 2020 Justru Naik 64 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Astra Peugeot mengklaim penjualan sepanjang tahun lalu meningkat 64 persen meski pasar otomotif lesu dihantam pandemi virus corona baru (Covid-19). Total Astra Peugeot sebanyak 212 unit. Angka ini lebih baik dibanding penjualan tahun sebelumnya yang hanya 129 unit.



“Peningkatan penjualan ini terwujud atas respons positif konsumen di Indonesia terhadap brand Peugeot, line-up produk baru yang diluncurkan di awal tahun 2020, serta dukungan value chain Astra,” kata Rokky Irvayandi, Chief Executive of Astra Peugeot, dalam keterangan resmi, Selasa, 5 Januari 2021.



Kehadiran Duo SUV Peugeot, 3008 dan 5008 Allure Plus membangkitkan gairah penjualan. Masing-masing mencatat penjualan sebanyak 107 unit dan 105 unit.



“Strategi dan keunggulan produk line up Astra Peugeot serta dukungan semua pihak memberikan dampak positif. Dengan dukungan berbagai partner perbankan serta program menarik Astra Peugeot memberikan hasil positif ke publik,” ujar Fredy Jeo, Head of Sales Astra Peugeot.