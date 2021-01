MG ZS Facelift Raih Bintang 5 Uji Tabrak ASEAN NCAP

New MG ZS 2020. (MG Motors Thailand)

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil asal Inggris, MG ZS, meraih bintang 5 dalam uji tabrak New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries (ASEAN NCAP) baru-baru ini.



Dalam uji tabrak ASEAN NCAP ini, MG ZS berhasil meraih skor keseluruhan 81,00 dari 103,00. Adapun, model yang diuji adalah basis 1,5 liter C+ buatan Thailand atau MG ZS facelift tahun produksi 2020.

Penilaian terhadap perlindungan penumpang dewasa, MG ZS mencetak 32,27 poin dari skor maksimum 36,00. SUV ini juga mendapatkan 14,27 poin untuk uji benturan, skor penuh 16,00 poin untuk benturan dari samping, dan 2,00 poin untuk teknologi pelindung kepala.

Perlindungan kepala dan kaki pengemudi dan penumpang depan memang dinilai baik. Namun, pelindung dada untuk pengemudi dinilai tidak terlalu menonjol, sementara pelindung dada dan lutut kanan untuk penumpang depan dinilai memadai.

Dengan segala penilaian itu, MG ZS memperoleh skor 90 persen dalam uji perlindungan penghuni dewasa dengan skor tertimbang 44,82, sehingga ZS mendapatkan bintang 5.

Secara tampilan, MG ZS facelift mempunyai fasad depan yang telah diperbarui. Kisi-kisi dan lampu depan LED dengan dukungan grille heksagonal yang sekilas mirip bagian depan Mazda.

Bumper baru MG ZS facelift juga menerima sirkulasi udara yang lebih besar. Kap diperbarui untuk mengakomodasi elemen baru. Perubahan pada profil terbatas pada pelek 17 inci baru, sementara bagian belakang mendapat lampu belakang dan bumper yang dimodifikasi.

Versi facelift dari ZS akan ditenagai oleh mesin bensin atmosfer empat silinder VTi 1,5 liter yang mengembangkan tenaga 106 hp dan torsi maksimum 141 Nm. Tenaga ini dikawinkan dengan gearbox manual lima kecepatan dan sistem penggerak roda depan.

MZ ZS diklaim mampu mencapai nol hingga 100 kilometer per jam hanya dalam waktu kurang dari 11 detik. Kecepatan tertinggi SUV MG ZS adalah 175 kilometer per jam.

Model buatan Morris Garage ini masuk Indonesia pada tahun lalu melalui MG Motor Indonesia. Saat ini MG Motor memasarkan dua SUV yakni MG ZS dan MG HS.

BISNIS