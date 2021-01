Mitsubishi Mirage Facelift Meluncur di AS dengan Sejumlah Ubahan

TEMPO.CO, Jakarta - Mitsubishi Mirage facelift mendarat di Amerika Serikat tepat di awal tahun 2021. Mobil imut yang pernah dipasarkan di Indonesia ini ditawarkan sebagai sedan dan hatchback. Menariknya, Mirage 2021 menampilkan fasia depan baru dengan gril Dynamic Shield, mirip seprti gaya milik Mitsubishi Xpander.

Mengutip CarScoops, Rabu, 6 Januari 2021, model tersebut juga telah dilengkapi dengan lampu depan baru dan intake udara yang lebih sporty. Dari segi gaya tidak terlalu terlihat di bagian belakang, tapi bagian bumper dan lampu belakang dibenahi dan diperbarui.

Model ini juga menampilkan palet warna baru, yang sekarang mencakup White Diamond dan Sand Yellow. Pembeli yang mencari sesuatu yang lebih unik dapat memilih Edisi Carbonite baru. Ini dibedakan dengan aksen merah dan efek karbon.

Di bagian kabin, pengemudi akan menemukan interior yang ditingkatkan dengan sistem infotainment 7 inci, dan kompatibilitas Android Auto dan Apple CarPlay. Mirage 2021 juga mendapatkan aksen sentuhan lembut baru, sandaran lengan yang didesain ulang, dan sakelar jendela dengan efek serat karbon sporty.

Mitsubishi Mirage 2021. (Carscoops)

Berbicara tentang peningkatan, Mirage sekarang hadir standar dengan sistem mitigasi tabrakan depan deteksi pejalan kaki. Varian SE dengan range-topping melangkah lebih jauh dengan menambahkan lampu depan balok tinggi otomatis dan sistem peringatan keberangkatan jalur.

Kendaraan roda empat ini ditenagai mesin tiga silinder 1.2 liter yang menghasilkan tenaga 78 hp (58 kW/ 79 PS) dan torsi 74 lb-ft (100 Nm). Ini dapat dihubungkan ke manual lima kecepatan atau transmisi variabel kontinu opsional.

Mirage diklaim sbeagai kendaraan non-hybrid bertenaga bensin paling hemat bahan bakar di Amerika. Karena mobil ini mengembalikan 36 mpg (satuan pemakaian bahan bakar), 43 mpg jalan raya dan 39 mpg jika dikombinasikan saat dilengkapi dengan CVT.

Harga mulai dari US$ 14.295 (setara Rp 199 juta) untuk hatchback dan US$ 15.295 (Rp 213 juta) untuk sedan. Harga tersebut belum termasuk biaya pengiriman senilai US$ 1.095 (Rp 15 juta) ke seluruh Amerika, kecuali Alaskan dan Hawai US$ 1.220 (Rp 17 juta).

Jika masih dipasarkan di Indonesia, model ini bakal menjadi rival berat bagi Honda Brio.