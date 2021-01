Toyota Avanza 1.5 G Hilang dari Daftar Produk, Begini Penjelasan TAM

New Toyota Avanza. Magelang. 27 Februari 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Avanza 1.5 G mendadak hilang dari situs resmi PT Toyota Astra Motor. Dari daftar produk untuk Toyota Avanza, hanya Avanza 1.3 tipe E dan G yang tersisa.



Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa Avanza 1.5 G saat ini masih dijual. Hanya saja sifatnya spot order. "(Permintaan) Avanza 1.5 lebih banyak untuk Veloz," kata Anton kepada Tempo, Jumat, 8 Januari 2021.



Avanza 1.3 saat ini ditawarkan dalam enam varian dengan harga mulai Rp 200,2 juta hingga Rp 231,2 juta. Sedangkan Avanza Veloz ditawarkan dalam dua pilihan mesin yakni 1.3 dan 1.5. Ada empat varian yang ditawarkan untuk konsumen dengan harga mulai Rp 227,25 juta hingga Rp 251,05 juta.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales Avanza 1.5 G sepanjang Januari - November 2020 hanya mencapai 344 unit. Angka ini jauh lebih rendah dibanding Avanza varian lainnya.

Avanza 1.3 G merupakan varian terlaris dengan total wholesales sebanyak 13.278 unit. Sedangkan Avanza Veloz 1.5 bertransmisi manual terjual sebanyak 4.594 unit dan 1.830 unit untuk transmisi otomatis.



Berikut ini daftar lengkap dan harga Toyota Avanza per Januari 2021:

Toyota Avanza

Toyota Avanza 1.3 E STD M/T: Rp 200.200.000

Toyota Avanza 1.3 E STD A/T: Rp 211.400.000

Toyota Avanza 1.3 E M/T: Rp 202.700.000

Toyota Avanza 1.3 E A/T: Rp 213.900.000

Toyota Avanza 1.3 G M/T Rp 220.550.000

Toyota Avanza 1.3 G A/T Rp 231.250.000

Toyota Avanza Veloz

Toyota Avanza Veloz 1.3 M/T: Rp 227.250.000

Toyota Avanza Veloz 1.3 A/T: Rp 239.050.000

Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T: Rp 239.250.000

Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T: Rp 251.050.000