Katalis-Kamengski Kolaborasi Bikin Skuter Listrik Spacebar

TEMPO.CO, Jakarta - Studio desain dan branding yang berbasis di Jakarta, Katalis, berkolaborasi dengan Kamengski menciptakan skuter listrik dengan desain dan bentuk yang unik, dan dinamai Spacebar.



Head of Strategy Katalis, Joseph Sinaga mengungkapkan bahwa Spacebar terinspirasi dari sebuah laptop maupun komputer, dan kehadiran skuter listrik Spacebar nantinya bisa dapat menjangkau mereka yang sebelumnya tidak dapat merasakan sensasi skuter listrik ini.



"Ibaratnya mengetik menggunakan komputer atau laptop, cara untuk membuka ruang antar teks kan tentunya dengan menekan spacebar atau tombol spasi. Nah, kami terinspirasi dari hal tersebut. Itu juga menjelaskan mengapa skuter ini berbentuk persegi panjang," ungkap Joseph dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat, 8 Januari 2021.



Skuter listrik berbentuk mungil ini dibekali dengan daya sebesar 1.200w. Dengan kapasitas daya tersebut akan sanggup menunjang aktivitas pengguna dalam berkegiatan sehari-hari.



"Jadi, Spacebar dirasa mampu untuk menerabas padatnya lalu lintas ibukota, terlebih untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ya, kecil tapi menggigit, ibaratnya cabe rawit lah," kata Principal Designer dari Katalis, Julian Palapa.



Dirunut dari segi desain, inspirasi dari tombol spasi tersebut lalu dituangkan Julian dalam Detailed Engineering Design (DED), yang akhirnya kembali didiskusikan dengan desainer multidisiplin kenamaan asal Jakarta, Kamengski, dalam membuat konsep visual yang menarik.



Skuter listrik itu juga dihadirkan bagi mereka yang menginginkan kelincahan dalam beraktivitas. Desain itu dipertegas untuk kaum muda melalui sentuhan tangan Kamengski yang memanfaatkan konsep visual sesuai selera Generasi Z.



“Sumpah, keren abis. Gua udah enggak sanggup berkata-kata kata lagi. Gua sendiri mau kolaborasi dengan Katalis karena mereka punya desain yang unik dan rekam jejak go international. Melalui Spacebar, kami membuktikan bahwa Kolaborasi itu lebih menyenangkan dibanding Kompetisi,” ucap Said nama asli dari Kamengski.