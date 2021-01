Promo Tukar Tambah Suzuki Extra Cashback Diperpanjang

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Suzuki menawarkan promo Extra Cashback sampai dengan Rp 4 Juta bagi pembeli tukar tambah Suzuki utuk mobil XL7, All New Ertiga, dan SX4 S-Cross di Auto Value.

Promo ini semula untuk periode Oktober-Desember 2020. Tapi lantaran respons publik yang membludak hingga 250 konsumen Auto Value sampai Desember. Maka Suzuki memperpanjang promo Extra Cashback sampai akhir Januari 2021. Bahkan, Suzuki menambah model mobil dalam program ini, yakni sedan Suzuki Baleno.

“Program tukar tambah Suzuki melalui layanan Auto Value di Jabodetabek, Semarang, Cirebon, Surabaya, Jambi, dan Bangka Belitung diperpanjang sampai dengan 31 Januari," ucap Hendro Kaligis, Head of Business Development PT Suzuki Indomobil Sales.

Auto Value adalah layanan penjualan mobil bekas resmi dari Suzuki Indonesia. Seluruh proses dilakukan secara profesional dan transparan untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan kendaraan Suzuki.

Hendro menuturkan perpanjangan ini kesempatan terakhir bagi calon pelanggan mobil Suzuki untuk mendapatkan extra cashback sampai Rp 4 juta untuk tukar tambah Suzuki di Auto Value.

Berdasarkan data dari mitra Auto Value, lebih dari 20 persen calon pelanggan yang tukar tambah Suzuki memiliki mobil dari merek lain. Program Extra Cashback Suzuki ini menerima tukar tambah mobil penumpang semua merek tahun produksi 2011–2019.

Berikut ini ketentuan tukar tambah:

Wilayah Jabodetabek

Mobil lama harus berpelat nomor B

Wilayah Surabaya dan sekitarnya

Mobil lama harus berpelat nomor L atau W atau N atau S

Wilayah Cirebon dan sekitarnya

Mobil lama harus berpelat nomor E

Wilayah Semarang dan sekitarnya

Mobil lama harus berpelat nomor H atau K

Wilayah Bangka Belitung

Mobil lama harus berpelat nomor BN

Wilayah Jambi

Mobil lama harus berpelat nomor BH.

Untuk mendapatkan program Extra Cashback layanan Auto Value ini, calon pelanggan dapat menghubungi showroom Suzuki terdekat atau mengakses website Auto Value di www.AutoValue.co.id. Selanjutnya, tim Auto Value akan membuat janji untuk dapat melakukan valuasi mobil lama secara langsung untuk tukar tambah Suzuki.