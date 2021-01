Suzuki Jimny jadi Hadiah Natal, Lihat Ekspresi Suami Supercar Blondie

TEMPO.CO, Jakarta - Suzuki Jimny terbaru memang ikonik. Tak hanya pecinta model lama Jimny dan kolektor yang memburunya. Selebritas media sosial asal Australia, Supercar Blondie, punya cerita tersendiri soal SUV mungil itu.

Supercar Blondie, yang bernama lahir Alexandra Mary Hirschi, menetap di Dubai dan selalu tampil di media sosial dengan mobil-mobil super mewah seperti McLaren dan Rolls-Royce.

Ibu Kota Uni Emirat Arab tersebut memang gudangnya orang kaya dengan mobil-mobil mewahnya.

Nyatanya sang suami yang dipanggilnya, Nik, sudah lama memburu Suzuki Jimny terbaru. Meski sudah sekitar setahun muncul, Nik tak kunjung mendapatkannya.

Pucuk dicinta ulam tiba. Supercar Blondie bikin kejutan, dia menghadiahi suaminya Suzuki Jimny gres saat Natal lalu.

Supercar Blondie mengunggah video kejutan tadi di Facebook dan Instagram pada Kamis pagi lalu, 7 Januari 2021.

Terlihat Alexandra Mary Hirschi menggandeng suaminya yg bercelana pendek dan bertopi. Mata Nik ditutup dengan kain putih.

Bisa diperkirakan bagaimana wajah Nik melihat Suzuki Jimny warna hijau Army idaman ada di hadapannya.



Jimny merupakan SUV mungil dengan dimensi panjang 3.265 mm, lebar 1.645 mm, dan tinggi 1.720 mm.

Model ini dibekali mesin K15B berkubikasi 1.500 cc dengan output 102 hp pada 6.000 rpm dan torsi 130 Nm pada 4.000 rpm.

Harga Suzuki Jimny generasi terbaru semakin meroket. Berdasarkan situs resmi PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), harga Jimny per Januari 2021 tipe termurah (MT Single Tone) adalah Rp 395,5 juta, AT (Single Tone) Rp 408 juta, MT (Two Tone) Rp 398,5 juta, dan AT (Two Tone) Rp 411 juta.

Padahal harga saat diluncurkan pada pameran otomotif GIIAS 2019 hanya Rp 315,5 juta (MT Single Tone), Rp 328 juta (AT Single Tone), Rp 317,5 juta (MT Two Tone), dan Rp 330 juta (AT Two Tone).

Harga itu bisa jadi tak seberapa buat selebritas medsos seperti Supercar Blonde. Tapi tidak mudah mendapatkannya sebab dijual terbatas jauh di bawah banyaknya orang yang ingin memilikinya.

Direktur Pemasaran PT SIS Donny Saputra mengatakan penyesuaian harga Jimny disebabkan karena beberapa faktor. Satu di antaranya adalah penyesuaian dengan kenaikan NJKB untuk BBN model VIN 2021.

"Juga sudah disesuaikan regulasi baru berkaitan dengan alat pemadam kebakaran," kata Donny saat dihubungi Tempo pada Kamis, 7 Januari 2020.