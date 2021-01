All New Honda CBR150R 2021 Segera Dikirim ke Konsumen

All New Honda CBR150R 2021 MotoGP Livery Edition. (AHM)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan All New Honda CBR150R, Selasa, 12 Januari 2021. Model ini ditawarkan dalam tipe Non-ABS dengan harga mulai Rp 35,9 juta.

Sedangkan tipe ABS dijual dengan harga mulai Rp 39,9 juta. Sedangkan corak Honda Racing Red dibenderol Rp 40,6 juta, serta MotoGP Edition dipasarkan Rp 40,8 juta. Harga tersebut berlaku On The Road wilayah DKI Jakarta.

Direktur Pemasaran PT AHM Thomas Wijaya mengatakan bahwa All New CBR150R akan dikirim ke dealer mulai pertengahan Januari 2021. "Harapannya bisa sampai ke tangan konsumen pada akhir Januari 2021," kata Thomas di sela-sela peluncuran secara virtual.



Thomas menjelaskan bahwa CBR150R merupakan tulang punggung penjualan di kelas motorsport 150 cc di Indonesia. Motor ini dipasarkan pertama kali pada tahun 2011 yang didatangkan secara Completely Built Up (CBU) dari Thailand. Pada tahun 2014, CBR150R dirakit lokal di pabrik Astra Honda Motor.



Menurut Tomas, motorsport 150 cc berkontribusi sebesar 5 persen dari total penjualan sepeda motor di Indonesia atau rata-rata 30 ribu hingga 40 ribu per tahun. "Target untuk CBR150R ini harapannya bisa 20 ribu hingga 25 ribu per per tahun," tutur dia.

Sementara itu, Executive Vice President PT Astra Honda Motor Johannes Loman menyampaikan bahwa tahun lalu perusahaannya mampu menjual sebanyak 2.892.000 unit sepeda motor. Angka ini mengalami penurunan sekitar 40 persen dibanding tahun lalu. "Tahun ini kami menargetkan pertumbuhan penjualan 10 persen," ujar dia.