Toyota GR Yaris Masuk Indonesia di Semester II?

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota GR Yaris sudah mendarat di Thailand dan Malaysia sejak akhir tahun lalu. Di Negeri Gajah Putih, GR Yaris dijual dengan harga 2,7 baht (setara Rp 1,2 miliar dengan kurs saat ini 1 baht = Rp 468). Sedangkan di Negeri Jiran dibanderol sekitar Rp 1 miliar. Lantas kapan mobil yang dikembangkan divisi balap Toyota Gazoo Racing ini masuk Indonesia?

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa sudah sejak akhir tahun ini sejumlah dealer menanyakan kapan masuknya GR Yaris. Dari keterangan itu bisa disebut bahwa konsumen sudah ada yang menanyakan tentang GR Yaris. "Sudah banyak informasi yang masuk dari dealer tentang GR Yaris, tapi kami masih no comment untuk model baru," kata Anton saat dihubungi Tempo, Selasa, 12 Januari 2021.



Ada kemungkinan TAM masih mempelajari harga GR Yaris agar tidak semahal di Thailand dan Malaysia yang mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Jika benar demikian, rasanya peluncuran GR Yaris di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Ada kemungkinan peluncurannya akan dilakukan di semester II tahun ini.



Di segmen mobil sport, Toyota sudah memasarkan beberapa model seperti Toyota 86 dan Toyota Supra.



GR Yaris merupakan produk spesial karena didesain khusus untuk World Rally Championship. Konsepnya, dari mobil reli ke mobil penumpang. Produksinya juga di tempat istimewa, yakni di pabrik Motomachi dan menempati jalur istimewa yang selama ini digunakan untuk memproduksi mobil sport Toyota.

GR Yaris di Jepang dijual dengan harga mulai dari 2.650.000 yen hingga 4.560.000 yen atau setara Rp 368 juta hingga Rp 636,3 juta dengan kurs saat ini 1 yen = Rp 138).

Ada tiga varian yang ditawarkan, RS (penggerak roda depan) dan RC serta RZ (4WD). Kalaupun benar nantinya dipasarkan di Indonesia, varian RC dan RZ kemungkinan yang akan masuk. Dua varian itu memiliki spesifikasi untuk balap. Dengan harga 3.300.000 yen (Rp 460,5 juta) dan 3.960.000 yen (Rp 552,6 juta). Satu varian lagi adalah High Performance dengan spek tertinggi seharga 4.560.000 yen (Rp 636,3 juta).

Dari daftar harga di atas, besar kemungkinan mobil itu akan dijual dengan range harga antara Rp 600 juta hingga Rp 800 juta di Indonesia, tetapi bisa juga harganya sama dengan di Thailand atau di Malaysia. Tentu saja harga tersebut tergantung pajak yang dikenakan.

GR Yaris varian RC maupun RZ yang kemungkinan masuk Indonesia dibekali mesin 1.618cc. Mesin ini menghasilkan daya 261 tenaga kuda dan torsi maksimum 360 Nm. Mesin dahsyat DOHC 12-valve yang dilengkapi dengan ball bearing turbo tunggal ini disalurkan ke roda penggerak melalui transmisi manual 6-percepatan (iMT/intelligent Manual Transmission) yang dirancang untuk mengakomodasi tingkat torsi tinggi.

Dengan pengalaman di ajang WRC, mobil ini telah mengalami pengembangan yang presisi, termasuk rasio power to weight yang kuat. Tujuannya adalah untuk membantu memenuhi target performa GR Yaris.

Bodi ringan dan kuat, termasuk polimer serat karbon baru untuk atap. Aluminium digunakan untuk kap mesin, pintu, dan lantai belakang. Hasilnya, Toyota GR Yaris memiliki kekuatan palka performa segmen C tapi bobot mesin segmen B.

Rasio power-to-weight-nya yang hanya 4,9 kg per hp membantu menghasilkan akselerasi 0-100 kilometer per jam dalam waktu kurang dari 5,5 detik dan kecepatan tertinggi yang dibatasi secara elektronik mencapai 230 km per jam.