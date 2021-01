General Motors Pamer Mobil Terbang Cadillac Bertenaga Listrik

TEMPO.CO, Detroit - General Motors Co memamerkan konsep mobil terbang Cadillac masa depan, Selasa, 12 Januari 2021. Ini adalah mobil tanpa sopir atau mobil otonom yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal. Kendaraan ini mampu membawa penumpang di jalan raya maupun di udara layaknya sebuah pesawat terbang.



Seorang Eksekutif Senior GM seperti dilaporkan Reuters menggambarkan konsep tersebut sebagai "membayangkan kembali masa depan transportasi pribadi".



Cadillac berpenumpang tunggal - secara teknis, drone lepas landas dan mendarat vertikal (VTOL) - dapat melakukan perjalanan lintas udara dari kota ke kota dengan kecepatan hingga 55 mil per jam (setara 88,5 kilometer per jam).



Menariknya, mobil terbang Cadillac ini sepenuhnya otonom dan serba listrik, dengan motor 90kW, paket baterai GM Ultium dan bodi ultra-ringan dengan empat pasang rotor.



Cadillac terbang ditampilkan dalam sebuah video sebagai bagian dari presentasi keynote virtual oleh Chief Executive Mary Barra, bersama dengan shuttle listrik Cadillac yang ramah keluarga.



Barra tahun lalu mengungkapkan bahwa produsen mobil asal Amerika Serikat tersebut sedang menjajaki moda transportasi alternatif seperti taksi terbang.



Konsep dalam video yang diputar di pameran teknologi CES 2021 diperkenalkan oleh kepala desain GM Mike Simcoe, yang menggambarkan VTOL sebagai "Cadillac mobilitas udara perkotaan".



“VTOL adalah kunci visi GM untuk masa depan multimoda,” katanya.



Mobil terbang Cadillac, yang dijelaskan dalam video sebagai "segera tiba", menampilkan siluet kotak yang mengingatkan kita pada Cruise Origin, juga dirancang oleh tim Simcoe. Model ini memiliki pintu geser depan dan belakang serta atap kaca panorama.



Kabinnya memiliki tempat duduk seperti ruang santai, ditambah sensor biometrik, kontrol suara, dan pengenalan gerakan tangan (gesture). GM menolak untuk mengungkapkan rincian lebih lanjut.



Produsen mobil lain, termasuk Toyota, Hyundai dan Geely, sebelumnya telah menunjukkan kendaraan udara konsep sebagai bagian dari perencanaan masa depan mereka.



Saham GM naik 5,8 persen menjadi US$ 47,62 pada perdagangan Selasa sore kemarin.