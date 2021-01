Tesla Disebut Menyiapkan Mobil Listrik Murah Rp 350 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Tesla disebut sedang mempersiapkan mobil listrik murah dengan harga US$ 25.000 atau setara Rp 352 juta (kurs saat ini USD 1= Rp 14.105).



Carscoops.com baru-baru ini mengutip laporan Tesla Facts yang membagikan temuan 'Moneyball' peneliti media web Cina di Twitter, dokumen dari Shanghai Gigafactory Tesla disebut baru-baru ini dikirim ke pemerintah Cina. Dalam dokumen itu juga disebut bahwa Tesla berharga murah akan menjadi model ketiga yang diproduksi di Shanghai pada tahun 2022.



Saat ini, pabrik Tesla di Shanghai telah memproduksi dua model yakni Model 3 dan Model Y.



Dalam persiapan untuk model ini, produsen mobil listrik asal Amerika Serikat itu telah mulai menerima pengajuan desain serta mempekerjakan orang untuk proyek tersebut. Laporan itu juga menyebut bahwa model baru itu mendapatkan persetuan pada September lalu dan verifikasi produksi akan selesai pada Maret 2021.



Sayangnya, informasi tentang spesifikasi model baru ini masih belum jelas, tetapi kemungkinan besar akan menggunakan basis Tesla termurah saat ini Model 3. Untuk baterai, ada kemungkinan Tesla menggunakan sel baterai terbaru 4680.

Tesla "Model $25k" being accelerated to 2022 is news: previous assumption was 2024-2025, and few TSLA valuation models include it.

With a $25k entry price Tesla can cover ~90% of the $5t automotive market by revenue (!).

It's the ultimate killer blow to legacy auto. https://t.co/doQX1h8hxV