Builder Lokal Bikin Body Kit Project J untuk Honda Civic Estilo

TEMPO.CO, Jakarta - YouTuber kenamaan sekaligus builder mobil yang dikenal dengan nama Pengepul Mobil melansir produk body kit Project J tipe kedua untuk Honda Civic Estilo (1992-1995) dengan sistem pre-order. Body kit ini juga bekerja sama desain dengan Musa Tjahjono, head of designer rumah modifikasi West Coast Customs, Burbank-California, Amerika Serikat, yang juga berdarah Indonesia.

Hadirnya produk body kit lokal pertama untuk Honda Civic Estilo ini tentunya diharapkan dapat meneruskan kesuksesan penjualan body kit Project J Honda Civic Nouva sebelumnya, yang diluncurkan pada Indonesia Modification Expo (IMX) 2020 lalu. Project J sendiri merupakan salah satu merek body kit lokal yang menjual produknya hingga ke seluruh dunia.

“Terus terang saya terkejut melihat antusias pasar menyambut body kit Project J buat Estilo ini. Belum sehari kami buka sistem pre-order-nya, ternyata sudah banyak pesanan masuk dan langsung dibayar lunas saat itu juga. Terima kasih atas kepercayaan para konsumen untuk mendukung hadirnya body kit lokal pertama untuk Civic Estilo ini,” kata Jacki Pengepul Mobil, yang juga member dari NMAA (National Modificator & Aftermarket Association).

Raihan positif tersebut memberikan gambaran bagaimana dunia modifikasi mobil masih bergerak di tengah pandemi. Apalagi jika melihat dinamika mobil-mobil era ’90-an belakangan yang kembali diminati sebagai hobi baru hingga menjadi bahan modifikasi, dianggap sebagai peluang yang dapat dikembangkan lebih serius.

Honda Civic Estilo adalah salah satu mobil era 90-an paling banyak diincar karena bentuknya yang timeless, serta potensi modifikasi yang menjanjikan. Sayangnya, selama ini produk aftermarket yang tersedia hanya produksi luar negeri, terutama dari Jepang. Hadirnya body kit Project J ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan komponen modifikasi, dan paling penting ikut menggairahkan industri modifikasi Tanah Air.

“Saya salut dengan geliat industri modifikasi otomotif Indonesia, apalagi dengan pergerakan NMAA dalam membentuk berbagai produk lokal berkualitas seperti Project J ini. Sama sekali tak kalah dengan produk impor, bahkan bisa saya bilang lebih berkualitas. Kami akan terus mendukung industri modifikasi Indonesia Bersama NMAA,” ungkap Musa Tjahjono dari California.

Body kit Project J Honda Civic Estilo ini terdiri dari front lip pada bumper depan dan wing spoiler di buritan. Dibuat sepenuhnya di dalam negeri dan menariknya ditawarkan dengan material istimewa, yaitu dry carbon. Material tersebut dipilih karena ringan, kuat, serta sesuai dengan karakter Project J yang mengejar fungsi tanpa mengurangi estetika.

“Saya menjamin Project J punya kualitas terbaik, presisi dan plug and play ketika dipasang ke mobil. Untuk penjualan awal ini masih dibatasi hanya untuk 50 set saja yang akan mulai dikirim ke konsumen pada Februari mendatang. Satu lagi, mobil dijamin langsung auto proper” kata Jacki yang sekaligus akan memulai distribusi body kit Project J ke luar negeri.

Lantas berapa harga untuk body kit Honda Civic Estilo buatan lokal ini? Nah, wing spoiler dijual US$ 550 atau setara Rp7,5 juta per piece, sementara front lip seharga US$ 500 atau Rp 7 juta/piece, pembeliannya wajib dalam satu paket dan tidak dapat dipisah.