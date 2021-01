9 Tahun Dipasarkan, Honda Brio Terjual Lebih dari 376 Ribu Unit

All New Honda Brio Satya saat diuji coba di Sirkuit Sentul, Jawa Barat, 20 Maret 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Brio menjadi tulang punggung penjualan PT Honda Prospect Motor sepanjang tahun 2020. Berdasarkan klaim perusahaan, total penjualan Brio (gabungan antara Brio Satya dan Brio RS) mencapai 43.021 unit.

Dari angka itu, Brio Satya berkontribusi sebesar 40 persen dan Brio RS 14 persen dari total penjualan Honda di Indonesia. Gabungan Brio ini memberikan kontribusi penjualan sebesar 54 persen dari total penjualan Honda sepanjang tahun 2020.



Business Innovation & Marketing and Sales Director PT HPM Yusak Billy mengatakan bahwa tahun ini menjadi sejarah penting bagi Honda di Indonesia di mana Brio menjadi mobil terlaris di tanah air.

"Ini adalah sejarah bagi kami, pertama kalinya Honda menjadi mobil terlaris 2020 di tengah kondisi pasar yang menantang," kata Bolly dalam konferesi pers virtual, Senin, 18 Januari 2020.

All New Honda Brio ekspor perdana ke Filipina, Rabu, 10 April 2019. Mobil itu dikapalkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. (HPM)



Menurut Billy, Brio diluncurkan pertama kali pada tahun 2012 untuk mengisi segmen city car. Setahun berikutnya, giliran Brio Satya meluncur di segmen Low Cost Green Car (LCGC). Hingga saat ini, Brio terjual sebanyak 376 ribu unit.

Billy menambahkan bahwa Brio yang diproduksi di pabrik Honda di Indonesia diminati konsumen di Filipina dan Vietnam. HPM mengklaim kandungan lokal Brio saat ini mencapai lebih dari 89 persen. Eskpor ke kedua negara itu sepanjang 2020 mencapai 12 ribu unit. "Ini membuktikan bahwa Brio tidak hanya diminati di dalam negeri, tapi juga di negara lain," ujar dia.



Di segmen city car, Honda Brio bersaing dengan sejumlah rival seperti Suzuki Ignis, Renault Kwid, dan Kia Picanto. Sedangkan di segmen LCGC, Brio Satya bertarung melawan Toyota Agya, Daihatsu Ayla, dan Suzuki Karimun Wagon R.