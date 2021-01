Kenali DNA R Series pada Desain Motor Sport Yamaha R15 2021

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Mengadopsi DNA Yamaha R-Series yang sporty dengan lampu utama ganda yang tajam, bodi belakang motor Yamaha R15 runcing dan ramping, serta fairing aerodinamis yang kekar.

Pada LED Head Light dan LED Tail Light atau lampu depan dan belakang menggunakan teknologi LED yang memancarkan cahaya lebih terang, lebih hemat energi, dan tahan lama.

Motor sport Yamaha R15 juga disemati Full Digital Speedometer + Shift Timing Light alias speedometer digital multifungsi yang lebih informatif dan mudah terlihat. Ada juga fasilitas shift timing light memudahkan pengendara memperoleh performa optimal.

Adapun pada Deltabox Frame, rangkanya ciri khas Moto GP yang kuat dan kokoh yang mendukung berkendara motor ioni lebih stabil. Tak ketinggalan Hazard Lamp atau lampu penanda kondisi darurat yang dialami pengemudi.

Berikut ini ketangguhan motor Yamaha R15 keluaran 2021:

Best Technology and Performance

Engine 155cc LC4V with VVA: kapasitas mesin 155cc, 6 percepatan, 4 katup, dan dilengkapi Variable Valve Actuation yang membuat torsi merata di setiap putaran mesin dan didukung dengan pendingin cairan yang membuat suhu mesin stabil dan performa tetap optimal.

Assist & Slipper Clutch motor Yamaha R15: fitur Assist yang membuat kopling lebih ringan, dan fitur Slipper Clutch membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat.

Great Handling

Upside Down Front Suspension: handling lebih sempurna, motor lebih stabil, dan terlihat semakin gagah saat berkendara.

Alumunium Rear Arm: lengan ayun motor Yamaha R15 terbaru 2021 berbahan aluminium yang kokoh dan memiliki bobot yang ringan, memberikan pengendalian sepeda motor yang lebih stabil.

Super Wide Front and Rear Tire: ban super lebar dengan ukuran depan 100/80 – 17 , dan belakang 140/70 – 17, menyajikan kestabilan berkendara.

Wide Diameter Front Disc Brake: disc brake depan Yamaha R15 dengan diameter piringan cakram 282 mm memberikan pengereman yang lebih optimal.