New Suzuki Carry Meluncur, Harga Mulai Rp 152,5 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan New Suzuki Carry, Kamis, 21 Januari 2021. Peluncuran salah satu model yang menjadi tulang punggung penjualan Suzuki di Indonesia ini dilakukan secara virtual melalui kanal Youtube Suzuki Indonesia. New Carry 2021 dijual dengan harga Rp 152,5 juta hingga Rp 162,5 juta.

4W Managing Director Hideaki Tokuda dalam sambutannya mengatakan bahwa Cary hadir di Indonesia sejak 1976 dan menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat. Ia mengatakan bahwa kontribusi Carry sangat besar terhadap penjualan Suzuki di Indonesia. "Tahun lalu, Carry menguasai 61 market share di segmen light commercial vehicle," kata Tokuda dalam sambutan launching virtual.

4W Marketing Director SIS Dony Ismi Saputra mengatakan bahwa SIS tahun ini akan menghadirkan sejumlah produk baru. Satu di antaranya adalah peluncuran New Carry di awal tahun ini.



New Carry, kata Dony, memiliki dua poin penyegaran yakni pada eksterior dengan wajah yang lebih keren dan penambahan fitur keselamatan dengan adanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR). "Kami berharap New Carry dengan wajah baru mampu memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia," ujarnya.

Dony menjelaskan bahwa tampilan baru New Carry Pick Up terlihat dari ubahan desain front grille dan bumper yang kini mengadopsi bentuk kapak yang kami sebut Hatched Axe. Pengaplikasian garis desain Hatched Axe yang tegas memperkuat karakter New Carry Pick Up sebagai kendaraan niaga yang kokoh dan tangguh untuk digunakan di berbagai medan.

Sementara itu, APAR diletakkan di bawah glove box. APAR yang digunakan adalah tipe dry chemical powder dan bersertifikat SNI sehingga efektif memadamkan kebakaran tanpa menimblkan dampak terhadap sistem kelistrikan di sekitarnya.

"Pengadaan APAR dalam New Carry Pick Up – dan semua mobil produksi Suzuki lainnya – juga merupakan upaya Suzuki dalam mendukung regulasi pemerintah dalam industri otomotif," kata dia.

Suzuki Carry menjadi mobil kedua terlaris tahun 2020 dengan penjualan 38.072 unit. Rival terberat Carry di segmen kendaraan komersial ringan, berhasil menjual sebanyak 32.373 unit (minibus dan pikap).

Angka penjualan Carry 2020 mengalami penurunan 11,8 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 43.171 unit. Hal yang juga terjadi pada Gran Max yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 35.926, atau turun 9,8 persen.