Suzuki Carry 2020 Bisa Upgrade ke Model 2021, Simak Biayanya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan New Suzuki Carry hari ini, Kamis, 21 Januari 2021. Ubahan mencolok pada Carry facelift ini adalah pada bagian grill dan bemper depan yang tampil dengan desain baru.

Spareparts Dept. Head PT Suzuki Indomobil Motor, Christiana Yuwantie, menyampaikan bahwa konsumen pemilik Suzuki Carry dengan VIN Number 2020 dapat melakukan upgrade penampilan menjadi seperti model 2021.

Menurut Christiana, ada 13 item spareparts, termasuk Alat Pemada Api Ringan (APAR), yang disediakan untuk upgrade tersebut. "Biaya total untuk upgrade Rp 3,9 juta," kata Christiana dalam konferensi pers secara virtual.

Baca juga: New Suzuki Carry Meluncur, Harga Mulai Rp 152,5 Juta



Christiana menambahkan bahwa spareparts tersebut sudah tersedia di seluruh jaringan dealer Suzuki di Indonesia. "Harga spareparts di setiap dealer berlaku sama," ujarnya.

4W Marketing Director PT SIS Dony Ismi Saputra mengatakan bahwa ubahan desain grill dan bemper merupakan bagian dari pengembangan yang dilakukan Suzuki untuk memenuhi keinginan konsumen di Indonesia.

Baca: Suzuki Carry Minibus dan Blind Van Meluncur, Harga Mulai Rp 221 Juta



"Pada dasarnya penyegaran ini merupakan masukan dari konsumen, respons dari konsumen sejak New Carry diperkenalkan pad 2019," kata Dony dalam konferensi pers secara virtual usai peluncuran.



New Suzuki Carry Pick Up yang bermain di segmen kendaraan komersial ringan hadir dalam tiga pilihan warna, yaitu putih, silver, dan hitam. Harga On the Road (OTR) New Carry Pick Up tahun 2021 untuk Jakarta dibanderol bervariasi mulai dari Rp 152, 5 juta untuk tipe Flat Deck, Rp 161 juta(Flat Deck AC/PS), Rp 153,5 juta (Wide Deck), dan Rp 162 juta (Wide Deck AC/PS).