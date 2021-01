Dealer Toyota Auto2000 Jelaskan Strategi Bisnis Otomotif di 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Dealer terbesar Toyota di Indonesia, Auto2000, memasuki 2021 dengan penuh optimisme di tengah pandemi Covid-19. Keyakinan ini didukung oleh kehadiran vaksin dan membaiknya daya beli masyarakat.

Ivan P. Sadik, Chief Operation Auto2000, menerangkan bahwa sepanjang 2020, perusahaan berupaya memberikan layanan terbaik di seluruh wilayah Auto2000 di Indonesia, di antaranya jaringan dealer yang luas hingga 126 cabang.

"Ada pula layanan purna jual, seperti THS atau Auto2000 Toyota Home Service yang berjumlah 428 unit, layanan darurat siaga 24 jam, dan hadirnya Auto2000 Digiroom,” kata Ivan dalam sebuah acara pada Rabu, 20 Januari 2021.

Baca juga: Auto2000 Diskon Toyota Innova dan Fortuner Rp 100 Juta, Caranya ...

Kontribusi penjualan mobil Toyota di Auto2000 sepanjang Januari–Desember 2020 sebanyak 73.465 unit atau sekitar 40,6 persen dari total penjualan Toyota di Indonesia.

Pencapaian tersebut menjadikan Auto2000 sebagai Best Contributor Dealer penjualan Toyota di Indonesia.

Dari sisi aftersales, Ivan melanjutkan, unit entry (UE) atau jumlah kendaraan yang masuk ke bengkel Auto2000 sepanjang 2020 sebanyak 1.630.740 unit. Sedangkan UE melalui layanan Toyota Home Service (THS) mencapai 344.857 unit.

"Digital adalah Kunci Keberhasilan," ucap Ivan.

Dia menjelaskan pada 2021, Auto2000 mencanangkan target sebagai dealer Toyota dengan penjualan dan layanan terbaik di Indonesia sejalan dengan misi Auto2000 yakni “To Help People to Enjoy Their Mobility.”

Auto2000 melihat bahwa kebiasaan masyarakat bergerak ke arah digital selama tahun 2020 dan kondisi pandemi mengakselerasi perubahan tersebut. Auto2000 akan memperkuat layanan berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan Auto2000 Digiroom sebagai lokomotif penggerak The First Toyota Showroom in Your Pocket.

Aiuto2000 juga akan menggeber layanan offline melalui 126 cabang di seluruh Indonesia, yang terdiri 97 cabang VSP (Vehicle Sales Parts), 16 cabang VSP+BP (Vehicle Sales Parts+Body & Paint), dan 13 cabang S (Sales).

Terdapat pula 6 fasilitas Body & Paint (BP) yang berdiri sendiri. Salah satu peningkatan layanan cabang adalah dihadirkannya Auto2000 ICON (Indonesia Connexion) sebagai "Next Generation Auto2000 Offline Channel" dalam bentuk layanan bergerak showroom dan bengkel menggunakan truk Toyota Dyna.

“Meski masih dalam situasi pandemi, Auto2000 siap memulai 2021 dengan optimisme dan harapan yang besar supaya sanggup memberikan kontribusi terbaik terkait kepemilikan Toyota," kata Martogi Siahaan, Chief Executive Auto2000, hari ini, Kamis, 21 Januari 2021.