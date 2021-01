Biaya Perawatan New Suzuki Carry Diklaim Murah, Simak Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales mengklaim biaya perawatan berkala New Suzuki Carry lebih murah 37 persen dibanding kompetitor di segmen kendaraan komersial ringan. Hal tersebut disampaikan 4W Sales Asst to Dept. Head PT SIS Sukma Dewi dalam konferensi pers sercara virtual usai peluncuran New Suzuki Carry, Kamis, 21 Januari 2021.



Sukma menjelaskan bahwa Suzuki memberikan servis gratis untuk perawatan berkala mulai dari 1.000 km hingga 50.000 km. "Termasuk jasa dan oli (pelumas) ditanggung," kata Sukma.

Ia mengklaim, biaya perawatan New Carry hingga 100.000 km hanya memerlukan sekitar Rp 6 jutaan.

New Suzuki Carry tampil lebih segar di awal tahun 2021. Suzuki melakukan ubahan desain fpada ront grille dan bumper yang kini mengadopsi bentuk kapak yang kami sebut Hatched Axe. Pengaplikasian garis desain Hatched Axe yang tegas memperkuat karakter New Carry Pick Up sebagai kendaraan niaga yang kokoh dan tangguh untuk digunakan di berbagai medan.

Sementara itu, APAR diletakkan di bawah glove box. APAR yang digunakan adalah tipe dry chemical powder dan bersertifikat SNI sehingga efektif memadamkan kebakaran tanpa menimblkan dampak terhadap sistem kelistrikan di sekitarnya.

"Pengadaan APAR dalam New Carry Pick Up – dan semua mobil produksi Suzuki lainnya – juga merupakan upaya Suzuki dalam mendukung regulasi pemerintah dalam industri otomotif," kata Dony Ismi Saputra, 4W Marketing Director PT SIS.

New Suzuki Carry Pick Up yang bermain di segmen kendaraan komersial ringan ini hadir dalam tiga pilihan warna, yaitu putih, silver, dan hitam. Harga On the Road (OTR) New Carry Pick Up tahun 2021 untuk Jakarta dibanderol bervariasi mulai dari Rp 152, 5 juta untuk tipe Flat Deck, Rp 161 juta(Flat Deck AC/PS), Rp 153,5 juta (Wide Deck), dan Rp 162 juta (Wide Deck AC/PS).



New Carry bersaing ketat dengan Daihatsu Gran Max pikap.