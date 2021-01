New Renault Kiger Debut di India 28 Januari 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Renault Kiger terbaru bakal dirilis di India, Kamis besok, 28 Januari 2021. Group Renault melalui akun Twitter-nya mengunggah gambar siluet dari mobil tersebut yang bertuliskan New Renault Kiger, lengkap dengan waktu debutnya.

“Bersiaplah untuk yang terbaru di lini mobil revolusioner kami. Segera di India,” tulis komentar postingan gambar itu oleh akun @Groupe_Renault, Selasa, 26 Januari 2021.

Ditinjau dari konsep yang dinamai serupa, model produksinya bisa langsung dikenali tapi menampilkan beberapa perubahan kecil. Di bagian depan, terlihat grill atau pelindung sedikit diubah, dengan lambang Renault yang menonjol.

Lambang itu diapit oleh lampu LED yang ramping. Lampu yang lebih rendah merupakan bawaan dari konsep tersebut, tapi model road-going kemungkinan akan mengadopsi bumper depan yang kurang agresif. Detail tambahan sulit untuk dilihat, tapi terlihat memiliki rak atap yang lebih tradisional.

Get ready for the latest in our line of revolutionary cars, & live #theKIGERlife.

The new *#RENAULTKIGER*

Soon in #India #StayTuned pic.twitter.com/TXh30F8l5C