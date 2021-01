Robot Canggih Hyundai Layani Konsumen di Showroom

TEMPO.CO, Jakarta - Hyundai Motor Group meluncurkan "DAL-e", robot yang melayani pelanggan yang mampu berkomunikasi secara independen dengan orang-orang dengan menggunakan kemampuan pengenalan dan fungsi mobilitas.

DAL-e singkatan dari Drive you, Assist you, Link with you-experience, didesain untuk merintis masa depan layanan pelanggan otomatis. Robot ini dilengkapi teknologi kecerdasan buatan yang canggih untuk pengenalan wajah serta sistem komunikasi otomatis berdasarkan platform pemahaman bahasa.

“DAL-e adalah platform layanan generasi mendatang yang dapat menawarkan layanan pelanggan otomatis kapan saja. Diharapkan menjadi pembawa pesan yang mampu menyampaikan pesan yang konsisten kepada pelanggan dengan cara yang lebih intim dan pribadi daripada robot konvensional," kata Dong Jin Hyun, wakil presiden dan kepala laboratorium robotika Hyundai, dikutip Rabu, 27 Januari 2021.

Dengan pembaruan dan peningkatan berkelanjutan, DAL-e akan memberikan pengalaman yang segar dan menyenangkan bagi pelanggan kami yang berharga dalam lingkungan bebas kontak.

Tujuan produsen mobil Korea Selatan Hyundai adalah memungkinkan DAL-e untuk terlibat dalam komunikasi yang lancar dan menghibur dengan pelanggan dan menyajikan layanan berharga kepada mereka.





Pada 25 Januari lalu, DAL-e sudah diluncurkan di showroom Hyundai Motor di Seoul selatan, di mana robot tersebut memulai operasi. Setelah operasi percontohan, diharapkan dapat digunakan di berbagai bidang yang membutuhkan interaksi sehari-hari dengan pelanggan, seperti ruang pamer Hyundai Motor Company dan Kia Corporation lainnya.

Dengan bodi humanoid berukuran 1.160 X 600 X 600 mm dan berat 80kg, DAL-e secara signifikan lebih ringan dan lebih ringkas dibandingkan dengan layanan pelanggan lain dan robot pemandu di pasar.

Robot ini dilengkapi fitur fisik yang ramah dan emosional untuk interaksi yang dekat dengan pelanggan. Jika pelanggan memasuki showroom tanpa mengenakan masker, DAL-e akan mengenalinya dan menyarankan pelanggan untuk memakainya.

Dalam hal kemampuan komunikasinya, ia dapat terlibat dalam dialog otomatis dan lancar dengan pelanggan dengan memberikan informasi yang berguna tentang produk dan layanan serta menanggapi perintah verbal dan layar sentuh.

Hyundai Motor Group berencana untuk terus memperbarui DAL-e berdasarkan data dari operasi pilot, menyempurnakan kemampuan operasionalnya sebagai robot android canggih.