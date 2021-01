Yamaha MT-25 2021 Punya Warna Baru, Tampilan Makin Agresif

TEMPO.CO, Jakarta - Sepeda motor naked bike Yamaha MT-25 tahun 2021 tampil dengan warna baru yang diklaim lebih agresif. Warna baru MT-25 adalah Metallic Dark Grey dan Metallic Blue dengan grafis yang dibuat makin agresif dan memperkuat karakter sporty.



Manager Public Relations, YRA and Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Antonius Widiantoro, mengatakan bahwa MT-25 adalah bagian dari line up MT Series yang telah meramaikan pasar sport Indonesia.



“Model ini menawarkan berbagai keunggulan, baik dari segi desain, fitur dan teknologi modern, performa terbaik di kelasnya, dan ciri khas Master of Torque dengan torsi yang besar,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis, 28 Januari 2021.



Yamaha MT25 MY2021. (Yamaha)

“Warna baru ini membuat penggunanya bisa lebih mengekspresikan keinginan tampil modern dan sporty saat berkendara dengan naked sport bike terbaik di kelasnya ini.”





Baca juga: Yamaha MT-25 Tampil Agresif dan Garang, Banyak Fitur Baru



Mengadopsi tren yang tak berhenti mengalami perkembangan, warna Metallic Dark Grey hadir memenuhi keinginan pecintanya yang mau bergaya trendy dan modern. Didukung warna velg oranye yang kian mempertegas tampilan sesuai tren, akan membuat penggunanya lebih percaya diri saat berkendara.



Sedangkan daya tarik MT-25 Metallic Blue karena memberikan kebanggaan istimewa bagi penggunanya saat menjajalnya dengan warna ciri khas Yamaha itu. Dan pada velg juga diberikan sentuhan warna biru sehingga lebih menonjolkan lagi keistimewaannya.



Yamaha MT-25 warna baru Metallic Dark Grey dan Metallic Blue dipasarkan seharga Rp 55,46 juta on the road Jakarta. Model ini bersaing dengan Kawasaki Z250.