Dealer Motor Yamaha Pelita Motorindo Group Bagi-bagi Angpao Imlek 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Dealer sepeda motor Yamaha Pelita Motorindo Group menyiapkan program penjualan spesial dalam rangka memeriahkan Imlek 2021.

Program spesial tersebut berupa Program Angpao untuk para pelanggan setianya yang akan hadir di seluruh cabang Pelita Motorindo Group area Jakarta-Bekasi mulai 1 sampai 28 Februari 2021.

“Merayakan hari Imlek tahun ini, kami akan berbagi angpao kepada para pelanggan setia Pelita Motorindo Group dalam bentuk hadiah elektronik," tutur Eka Rianus, Manager Marketing Pelita Motorindo Group, hari ini, Jumat, 29 Januari 2021.

Melalui program angpao Imlek 2021, para pelanggan dealer Yamaha Pelita Motorindo Group dapat membawa pulang barang elektonik, seperti Rice Cooker, Setrika, Kipas Angin, dan Dispenser setelah membeli motor Yamaha tipe apapun, termasuk Yamaha NMax, baik secara tunai maupun kredit.

Menurut Eka, program angpao IMlek 2021 berlaku di seluruh dealer sepeda motor Yamaha Cabang Pelita Motorindo Group area Jakarta – Bekasi, seperti;

1. Dealer Yamaha Pelita Sahardjo, Jalan Dr. Sahardjo No. 181C, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan

2. Dealer Yamaha Pelita Bekasi, Jalan M Hasibuan No. 86, Margahayu, Bekasi Timur

3. Dealer Yamaha Pelita Pondok Kopi, Jalan Jend Pol RS Sukamto No. 1 A, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur

4. Dealer Yamaha Pelita THB, Ruko THB Blok B1 NO. 36 Medan Satria, Bekasi Barat.