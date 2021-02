Honda Jazz Versi Jepang Masuk Singapura, Termurah Rp 1,04 Miliar

Reporter: Non Koresponden

All New Honda Jazz di pameran otomotif Tokyo Motor Show, Tokyo, Jepang, 25 Oktober 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Jazz generasi terbaru resmi dipasarkan di Singapura, pekan lalu. Jazz atau dikenal sebagai Honda Fit di Jepang, yang dipasarkan di Singapura berbeda dengan Jazz di Indonesia.



Ada tiga varian yang ditawarkan untuk konsumen Singapura, yakni Base, Home, Luxe e: HEV.



Berdasarkan website honda.com.sg, Jazz Base dijual dengan harga Sin$ 98.999 atau setara Rp 1,04 miliar dengan kurs saat ini Sin$ 1 = Rp 10.526. Sedangkan Home ditawarkan Sin$ 101.999 (Rp 1,07 miliar), dan Luxe e: HEV Sin$ 103.999 (Rp 1,09 miliar).



Pada model Base dan Home, Jazz mendapatkan mesin 1.5 liter DOHC i-VTEC empat silinder yang sama dengan Honda City Hatchback, menghasilkan daya 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi 145 Nm pada 4.300 rpm. Tenaga mesin ini disalurkan ke roda penggerak depan melalui transmisi Earth Dreams CVT. Honda mengklaim konsumsi bahan bakarnya mencapai 5,7 liter per 100 km.

Pada varian tertinggi, Luxe e: HEV dibekali fitur dual-motor Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD). Motor listriknya memberikan daya 108 PS / 253 Nm untuk menggerakkan roda.



Mesin Atkinson-cycle menghasilkan daya 98 PS / 127 Nm 1,5 liter untuk mengisi motor listrik dan juga dapat memberikan tenaga penggerak pada kecepatan yang lebih tinggi menggunakan transmisi kecepatan tunggal. Gabungan daya dari kedua powertrain itu 126 PS, sementara konsumsi bahan bakar diklaim 3,8 liter per 100 km.

Interior Honda Jazz generasi terbaru. Tokyo, Jepang, 23 Oktober 2019. TEMPO/Wawan Priyanto



Nama varian yang dipasarkan di Sigapura ini sama seperti Fit di Jepang. Model Base dan Home tampak identik di bagian luar, dilengkapi dengan lampu depan proyektor LED, daytime running light, lampu kabut, serta velg dua warna bergaya turbin 16 inci. Pada varian Luxe ditambahkan handle pintu krom satin dan desain roda berbeda dengan diameter yang sama.

Di dalam, Jazz generasi keempat ini hadir dengan jok kulit di seluruh bagiannya, dengan Home dan Luxe menambahkan balutan kulit yang serasi. Layar sentuh infotainment sembilan inci dipasang sebagai standar, dilengkapi dengan kamera mundur dan sudah mendukung konektivitas Apple CarPlay nirkabel serta Android Auto via kabel.



Semua varian sudah mengadopsi keyless atau tanpa anak kunci dengan kunci otomatis walk-away, tombol start, roda kemudi yang dapat disesuaikan dengan kemiringan dan teleskopik, serta empat speaker. Varian Home menambahkan cermin rias dengan lampu dan pengatur suhu otomatis. Luxe sebagai varian tertinggi dilengkapi dengan delapan speaker dan lampu depan otomatis.



Luxe juga satu-satunya model yang menawarkan rangkaian sistem bantuan pengemudi Honda Sensing. Ini termasuk pengereman darurat otonom, kontrol jelajah adaptif dengan stop and go. Luxe juga dilengkapi dengan enam airbag dan kontrol stabilitas.



Sayang, Honda Jazz seperti yang dipasarkan di Singapura ini tidak akan dijual di Indonesia. Pengganti Jazz di Indonesia kemungkinan besar ada Honda City hatchback seperti yang sudah dipasarkan di Thailand dan Malaysia.