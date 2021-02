Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok Senator AS mendesak Gedung Putih untuk bekerja dengan Kongres (DPR) untuk mengatasi kekurangan semikonduktor global yang menghambat manufaktur mobil.

Mereka terdiri 15 Senator (wakil negara bagian) Amerika Serikat, termasuk Pemimpin Mayoritas Chuck Schumer dan Republikan John Cornyn, yang berasal dari negara-negara bagian industri otomotif utama seperti Michigan, Ohio, Tennessee, Wisconsin, Illinois, Indiana, dan Carolina Selatan.

Mereka mengirimkan sepucuk surat kepada Gedung Putih pada Selasa lalu, 2 Februari 2021, untuk memperingatkan bahwa kekurangan chip semikonduktor mengancam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Kami percaya bahwa pemerintahan yang akan datang dapat terus memainkan peran yang membantu dalam mengurangi dampak terburuk dari kekurangan pekerja Amerika," tulis para senator.

Baca juga: Pasokan Semikonduktor Seret, Produksi Mobil Global Terganggu

Produsen mobil di seluruh dunia menutup pabrik perakitan karena masalah pengiriman semikonduktor, yang antara lain diperburuk tekanan pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump terhadap pabrik chip Cina.

Kekurangan semikonduktor berdampak pada pabrikan Volkswagen, Ford Motor Co, Subaru Corp, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co Ltd, Fiat Chrysler Automobiles, serta pembuat mobil lainnya.

Menurut McKinsey, pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar AS.

Seorang juru bicara Nissan AS mengatakan perusahaan terpaksa menyesuaikan produksi jangka pendek selama tiga hari di jalur truk di pabrik Canton, Mississippi.

Matt Blunt, yang mengepalai Dewan Kebijakan Otomotif Amerika dan mewakili pembuat mobil AS, memuji para senator yang dinilainya "menyadari ini merupakan tantangan signifikan bagi sektor otomotif."

Adapun Gedung Putih belum berkomentar mengenai desakan itu.

Ketua kaukus mobil dari Partai Demokrat, Sherrod Brown, dan Republikan Rob Portman mendesak Gedung Putih mendukung pengamanan dana untuk menerapkan ketentuan semikonduktor dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional terbaru.

Kebijakan itu akan meningkatkan produksi mobil, manufaktur semikonduktor, dan mendorong produksi semikonduktor di AS di masa mendatang.





REUTERS