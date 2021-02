All-New Yamaha NMAX 155, Simak 5 Fitur Unggulan Sepeda Motor Ini

Motor skutik All New Yamaha NMAX 155 Connected diluncurkan pada Sabtu, 21 November 2020. FOTO: Yamaha Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Sepeda motor All New Yamaha NMAX 155 Connected/ABS hadir pada akhir 2019 dengan fitur beragam.

Fitur pembaruannya sukses membuatnya menjadi motor matik premium terbaik di kelasnya dan menyabet beberapa penghargaan.

Manager Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Antonius Widiantoro menerangkan, banyak fitur-fitur unggulan yang dimiliki Yamaha NMAX.

“Ini mendukung aktivitas dan pengalaman berkendara menjadi praktis dan menyenangkan,” ujar dia dalam keterangan tertulis hari ini, Kamis, 4 Februari 2021.

Menurut Anton, Yamaha NMAX 155 connected adalah produk global produksi Yamaha Indonesia yang standard dan kualitasnya diakui di berbagai negara.

Penghargaan yang diraih di antaranya Bike of The Year 2020 dan Best Skutik di Kelas 150cc versi Tabloid Otomotif, serta Motorcyle of The Year 2020 dan Best Medium Skutik 150cc versi GridOto.com.

Berikut fitur-fitur unggulan sepeda motor Yamaha All-New Yamaha NMAX 155 Connected/ABS:

1. Y-Connect/ Communication Control Unit

Fitur inovatif pertama adalah fitur Y-Connect. Pengendara motor Yamaha ini dapat terkoneksi dengan sepeda motor melalui bluetooth. Fitur ini menyajikan beragam fitur yang memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi secara digital.

Fitur-fitur pada aplikasi Y-Connect meliputi notifikasi panggilan dan pesan di dashboard speedometer, informasi kondisi aki/ battery dan oli mesin. Ada juga notifikasi malfungsi motor, lokasi parkir terakhir saat terhubung aplikasi, Revs Dashboard dengan tampilan baru.

2. Traction Control System (TCS) dan Dual Channel ABS

TCS dan sistem pengereman Dual Channel Anti-lock Braking System (ABS) biasanya dibekali pada skutik model premium.

TCS berfungsi mencegah ban kehilangan traksi/selip saat berakselerasi di permukaan jalan licin. Sementara, Dual Channel ABS mengoptimalkan fungsi pengereman kedua roda Yamaha NMAX agar lebih stabil dan tidak mengunci ketika rem mendadak.

3. Total New Engine 155cc

Di sektor dapur pacu Yamaha NMAX 155 Connected mengusung Total New Engine Blue Core 155cc. Fitur ini berteknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi dan tenaga merata di setiap putaran mesin.

Ada juga teknologi Smart Motor Generator (SMG), yang membuat starter mesin lebih halus. Serta Stop & Start System (SSS) untuk mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu saat motor berhenti.

Mesinnya juga baru dan kaya akan teknologi. NMAX 155 Connected dapat menghasilkan tenaga maksimum 11.3 kW/ 8.000rpm dan torsi maksimum 13.9Nm / 6500rpm.

4. Rear Sub-tank & Adjustable Pre-load

Sepeda motor ini dilengkapi rear sub-tank pada suspensi belakang yang punya dua pengaturan pre-load. Tujuannya untuk menghadirkan rasa berkandara yang lebih stabil dan nyaman.

Stelan pre-load ini memungkinkan pengendara menyesuaikan tingkat peredaman suspensi, baik untuk berkendara sendiri maupun berboncengan atau membawa beban berat.

5. Handle Bar Switch Control

Fitur fungsional lain All-New Yamaha NMAX adalah Handle Bar Switch Control. Berfungsi mengganti tampilan multi information display pada speedometer untuk mengetahui beragam informasi.

Handle Bar Switch Control ini terletak di bagian depan kiri stang sehingga mudah dioperasikaan pengguna saat berkendara.

Sepeda motor Yamaha NMAX 155 saat ini hadir dalam tiga versi pilihan, yaitu Standard seharga Rp 29,750 juta, Standard Upgrade (Connected version) Rp 31 juta, dan Connected/ABS Rp 33,750 juta on the road Jakarta.