Jelajahi Kehidupan Bersama Hyundai All New Palisade

Interior mewah berikut sunroof mobil SUV All New Hyundai Palisade 2020 yang resmi dipasarkan pada Rabu, 16 Desember 2020. FOTO: Hyundai Indonesia

INFO OTOMOTIF –Dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan selama masa pandmei, bepergian bersama keluarga ketempat terbuka tentu dapat menjadi pilihan kegiatan untuk melepas berbagai stress.

Memasuki 2021, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan Sport Utility Vehicles (SUV) premium terbarunya All New Palisade. Kendaraan ini persembahan Hyundai bagi mereka yang memiliki jiwa petualang dan siap mengeksplorasi berbagai medan dalam penjelajahan yang menakjubkan.

All New Palisade dipasarkan dalam tiga varian, yaitu Prime, Signature dan Signature AWD. Selainitu, terdapat beberapa varian warna eksterior, seperti Timeless Black, White Cream, Steel Graphite dan Moonlight Cloud. Pilihan warna interior pun tersedia dalam Black Mono-tone, Black+Burgundy dan Navy+Warm Grey.

Dengan dimensi yang besar dan desain kokoh nan tangguh, All New Palisade menawarkan kelegaan bagi penggunanya. Bahkan, mobil yang dapat memuat penumpang hingga 7 orang ini memiliki kapasitas bagasi hingga 509 liter. Captain seats melengkapi baris duduk kedua, lalu baris ketiga dapat dilipat. Jok yang nyaman berlapis kulit premium jenis Nappa dihadirkan untuk varian Signature dan Signature AWD.

Untuk menambah kenyamanan, seluruh baris tempat duduk All New Palisade dilengkapi port SB (enam port USB pengisi daya dan satu port USB terminal multimedia). Selain itu, terdapat juga wireless charger dan touch display audio berukuran 8 inci.

Sistem pendingin di mobil pun dapat diatur otomatis di 3 zona dengan control independen dan Cluster Ionizer untuk memastikan kenyamanan maksimal di seluruh kabin mobil. Khusus untuk baris pertama dan kedua varian Signature, dilengkapi dengan heated & ventilated seats.

Luasnya kapasitas All New Palisade pun berpadu dengan desain sporty namun tetap terlihat mewah dan elegan. Grille besar dan underguard dengan desain lampu Day Time Running Light (DTRL) serta lampu utama bagian bawah yang terpisah secara vertikal membuat kendaraan ini semakin tampak modern.

Nuansa mewah makin terasa dengan dual sunroof di bagian atap. Selainitu, kendaraan ini juga dibekali roof rail dan velg lebar berukuran 18 inci dan 20 inci khusus untuk varian Signature dan Signature AWD.

Beralih kedapur pacu, Hyundai memasangkan mesin turbo diesel e-VGT berkubikasi 2.200 cc CRDi pada All New Palisade. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 202 PS pada 3.800 rpm dan torsi puncak 441 Nm pada rentang 1.750 rpm hingga 2.750 rpm. Spesifikasiini dilengkapi dengan transmisi otomatis 8 percepatan yang dapat diatur melalui tombol Shift by Wire (SBW).

All New Palisade juga menghadirkan kecanggihan dalam pilihan mode berkendara. Untuk drive mode, pengendara dapat memilih mode Comfort, Eco, Sport maupun Smart, sesuai pola berkendara yang diinginkan. Sedangkan, untuk terrain mode, SUV ini dapat diatur untuk menjelajahi berbagai kondisi medan seperti jalanan bersalju (Snow), lumpur (Mud) maupun pasir (Sand).

Fitur canggih lainnya juga hadir pada sistem keamanan yang lengkap, mulai dari 6-airbag system, Blind Spot Collision Warning (BCW), dan Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW). Selain itu, dengan prioritas keselamatan pengemudi dan penumpang, All New Palisade juga dilengkapi Safe Exit Assist (SEA) yang mengunci pintu secara otomatis guna mencegah penumpang keluar dan celaka saat tiba-tiba terdeteksi kendaraan lain mendekat dari belakang.

Salah satu fitur canggih lainnya adalah Smart Power Tailgate, pintu bagasi dapat terbuka otomatis dan memungkinkan pemilik mobil mengatur kecepatan membuka, menutup dan ketinggiannya sesuai keinginan.

Nikmati penjelajahan ke tempat-tempat istimewa bersama keluarga dengan mengendarai All New Palisade. SUV ini akan mewujudkan terciptanya setiap kenangan indah di segala medan perjalanan dalam paduan ketangguhan, kemewahan dan kenyamanan.(*)