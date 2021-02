Kupas Tuntas Spesifikasi All New Honda PCX 160

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor resmi meluncurkan All New Honda PCX 160, Jumat, 5 Februari 2021. Ada dua varian yang dipasarkan, yakni All New Honda PCX 160 dan All New Honda PCX e:HEV. All New PCX ditawarkan dengan harga Rp 30,35 juta untuk tipe CBS, Rp 33,95 juta tipe ABS , dan Rp 43,55 juta tipe e:HEV. Harga tersebut berlaku on the road untuk wilayah DKI Jakarta.



Presiden Direktur PT AHM Keiichi Yasuda dalam sambutan secara virtual mengatakan bahwa All New Honda PCX dibekali dengan mesin yang lebih bertenaga.

"Dilengkapi mesin terbaru 160cc dengan 4 katup eSP+, menjadikan All New Honda PCX series semakin nyaman dikendarai dalam berbagai situasi, baik di perkotaan maupun jarak jauh. Perubahan pada ukuran ban yang semakin besar juga mendukung skutik premium ini semakin nyaman dan tampil berkesan,” ujar Yasuda.

All New Honda PCX 160 CBS ABS 2021. (AHM)



All New Honda PCX mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm @6500 rpm. Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium ini pun semakin mewujudkan kesenangan berkendara.

Sementara itu, All New Honda PCX e:HEV dilengkapi dengan motor assist dan riding mode dengan pilihan mode normal (D) dan sport (S) untuk memberikan sensasi berkendara yang responsif dalam menghadirkan performa maksimal.



Hadirnya fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) semakin memberikan rasa aman dalam mendukung performa skuter matik bongsor ini saat melintasi kondisi jalan yang licin.

Meter cluster All new Honda PCX 160 CBS ABS 2021. (AHM)

"Sehingga sensasi kesenangan mengendarai skutik premium ini pun tetap terjaga," kata Large Projetc Leader PCX 2021, Monozukuri Center, Motorcycle Business Headquarters, Honda Motor Co., Jumpei Omori.

Dalam mendukung performanya, kata Omori, All New Honda PCX mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 45 Km/l. Pengetesan dilakukan melalui pengaktifan fitur ramah lingkungan Idling stop system (metode ECE R40) dengan metode pengetesan EURO 3.

Selanjutnya soal ubahan desain All New Honda PCX 160