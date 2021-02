AHM Optimistis All New Honda PCX 160 Terjual 240 Ribu Unit Setahun

All New Honda PCX 160 CBS ABS 2021. (AHM)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor resmi memasarkan All New Honda PCX 160 dan All New Honda PCX e:HEV, Jumat, 5 Februari 2021. Sepeda motor matik bongsor itu dijual dengan harga Rp 30,35 juta untuk tipe CBS, Rp 33,95 juta tipe ABS, dan Rp 43,55 juta tipe e:HEV. Harga tersebut berlaku on the road untuk wilayah DKI Jakarta.

Direktur Marketing PT AHM Mutsuo Usui mengatakan bahwa perusahaan menargetkan penjualan sebanyak 240 ribu unit All New PCX 160 tahun ini. Angka itu gabungan antara PCX 150 CBS ABS dan PCX e:HEV.

"Target itu naik sekitar 10 persen dibanding angka penjualan tahun 2020," kata Usui ketika menjawab pertanyaan dari Tempo dalam konferensi pers secara virtual usai peluncuran.

Baca juga: All New Honda PCX 160 Resmi Dipasarkan, Ada Varian e:HEV



Presiden Direktur PT AHM Keiichi Yesuda mengklaim bahwa Indonesia merupakan pasar terbesar Honda PCX hingga saat ini. PCX pertama kali dipasarkan di Indonesia pada tahun 2010 secara completely built up (CBU). Hingga tahun lalu, total penjualan di tanah air mencapai 685 ribu unit.

All New Honda PCX e:HEV 2021. (AHM)



"Penjualan secara global sejak 2009 hingga sekarang sudah lebih dari 2 juta unit," kata Yesuda.



Direktur Pemasaran PT AHM Thomas Wijaya menyampaikan bahwa sepeda motor All New Honda PCX 160 diproduksi di pabrik AHM di Sunter, Jakarta Utara. "Produksi seluruhnya di Sunter," kata dia.

Baca: Kupas Tuntas Spesifikasi All New Honda PCX 160



New PCX dibekali mesin 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat, membuat skutik premium ini mampu memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun turing.

Tampilan baru dengan desain yang mewah dan dinamis memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya. Ditunjang fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV, skutik ini memberikan rasa aman bagi pengendara saat melintasi jalan yang licin.



All New Honda PCX 160 mengisi segmen skuter matik bongsor 150 cc, bersaing dengan rival utama Yamaha Nmax.