Adu Spesifikasi Honda PCX 160 vs Yamaha NMax, Siapa Unggul?

All New Honda PCX 160. (AHM)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor meluncurkan All New Honda PCX 160 dan All New PCX e:HEV, Jumat, 5 Februari 2021. Model ini telah mendapatkan upgrade secara menyeluruh mulai dari mesin, rangka, desain, dan fitur.

Sepeda motor ini menjadi pesaing dari All New Yamaha NMAX 155 Connected yang sudah dirilis lebih dulu pada 21 November 2020. Lalu, apa beda dua kendaraan skutik bongsor ini? Berikut detailnya:

All New Yamaha NMAX

Varian terbarudari Yamaha ini melengkapi line up keluarga Maxi Yamaha Series dengan memberikan pengalaman berkendara dengan aplikasi Y-Connect. Yamaha NMAX 155 Connected dipasarkan seharga Rp 31 juta (OTR Jakarta) dalam 4 varian warna yang meliputi Prestige Silver, Maxi Signature Black, Matte Blue serta Matte Red.

Baca juga: upas Tuntas Spesifikasi All New Honda PCX 160

Yamaha NMAX 155 Connected merupakan varian upgrade dari tipe Standard yang memiliki tambahan fitur berupa Smart Key System (SKS). Teknologi ini merupakan sistem penguncian tanpa anak kunci serta Y-Connect yang menghubungkan smartphone pengendara dengan motor melalui Bluetooth.

Motor skutik All New Yamaha NMAX 155 Connected diluncurkan pada Sabtu, 21 November 2020. FOTO: Yamaha Indonesia.

Ada juga Electric Power Socket untuk mengisi daya baterai smartphone pengendara dan Handle Bar Switch Control untuk memilih tampilan informasi dan pengaturan pada speedometer (tombol pengatur berada di handle sebelah kiri).

Yamaha NMAX 155 Connected memiliki ruang kaki yang luas. Membuat posisi berkendara menjadi lebih rileks baik untuk jarak dekat maupun jauh. Dibekali lampu depan dan belakang berteknologi LED dengan Hazard Lamp yang desainnya mewarisi MAX series DNA.

Baca: Simak 5 Fitur Unggulan All New Yamaha NMAX 155

Di sektor dapur pacu motor All New Yamaha NMAX 155 Connected mengusung Total New Engine Blue Core 155cc berteknologi Variable Valve Actuation (VVA). Messin ini membuat torsi dan tenaga merata di setiap putaran mesin, tenaga maksimum sebesar 11,3 kW/8.000rpm dan torsi maksimum sebesar 13,9Nm/6.500rpm.

All New Honda PCX

Sementara, skuter matik Honda PCX hadir dengan tampilan baru. Desainnya yang mewah dan dinamis memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya. PCX juga mempertahankan penggunaan lampu LED di semua pencahayannya.

Ditunjang fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV, skutik ini memberikan rasa aman bagi pengendara saat melintasi jalanan licin. Motor ini dilengkapi mesin terbaru 160cc dengan 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+).

All New Honda PCX e:HEV 2021. (AHM)

Mesin berpendingin cair ini sanggup menghasilkan daya 11,8 kW/8.500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm/6.500 rpm.

Mesinnya juga sudah ditunjang dengan teknologi minim gesekan dan meningkatkan performa. Dan membuat skutik premium ini mampu memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun turing.

Honda PCX ditawarkan dengan harga Rp 30,35 juta untuk tipe CBS, Rp 33,95 juta tipe ABS, dan Rp 43,55 juta tipe e:HEV. Harga tersebut berlaku on the road untuk wilayah DKI Jakarta.

Honda PCX 160 akan tersedia di dealer mulai Februari ini sedangkan PCX e:HEV baru tersedia pada bulan Maret 2021.