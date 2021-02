All New Honda PCX 160 Dikirim ke Konsumen Februari, PCX e:HEV Maret

All New Honda PCX 160 dan All New PCX e:HEV, 5 Februari 2021. (AHM)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM), Thomas Wijaya, menyampaikan pengiriman unit sepeda motor All New Honda PCX 160 akan dimulai pada bulan ini. "Untuk varian PCX e:HEV baru tersedia pada bulan Maret," kata Thomas saat konferensi pers secara virtual usai peluncuran All New PCX 160, Jumat, 5 Februari 2021.

Thomas menambahkan bahwa All New PCX seluruhnya dirakit di Pabrik AHM di Sunter, Jakarta Utara. "Sejak 2018 lalu PCX sudah dirakit di Sunter, seluruhnya secara lokal," ujar dia.



Honda PCX dipasarkan di Indonesia mulai tahun 2010 secara completely built up (CBU). Mulai tahun 2018, PCX diproduksi secara lokal di pabrik Sunter. Total penjualan PCX yang mengisi segmen skuter matik bongsor 150 cc di Indonesia mencapai 685 ribu unit dalam kurun waktu 2010-2020.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT AHM Mutsuo Usui mengatakan bahwa perusahaan optimistis All New PCX 160 akan terjual sebanyak 240 ribu unit setahun. "Angka ini meningkat sekitar 10 persen dari penjualan tahun lalu," ujar dia.



All New PCX hadir dengan mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm @6500 rpm. Mesin ini lebih bertenaga dibanding model sebelumnya.



All New PCX ditawarkan dengan harga Rp 30,35 juta untuk tipe CBS, Rp 33,95 juta tipe ABS, dan Rp 43,55 juta tipe e:HEV. Harga tersebut berlaku on the road untuk wilayah DKI Jakarta.



Honda PCX 160 akan menjadi rival berat bagi Yamaha NMax yang selama ini menguasai segmen skutik matik bongsor 150 cc.