AHM Pelajari Ekspor All New Honda PCX 160

All New Honda PCX 160 dan All New PCX e:HEV, 5 Februari 2021. (AHM)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor sedang mempelajari kemungkinan untuk ekspor sepeda motor All New Honda PCX 160 yang diluncurkan di tanah air pada 5 Februari 2021. Skuter matik gambot itu diproduksi secara lolak di pabrik AHM di Sunter, Jakarta Utara.



Presiden Direktur PT AHM Keiichi Yesuda mengatakan bahwa All New PCX 160 dan PCX e:EHV saat ini difokuskan untuk pasar domestik. "Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk diekspor di masa mendatang," kata Yesuda ketika menjawab pertanyaan Tempo dalam sesi konferensi pers secara virtual usai peluncuran.



Menurut Yesuda, PCX sudah dipasarkan di Indonesia sejak 2010. Ketika itu PCX didatangkan secara completely built up (CBU). Pada tahun 2018, PCX mulai diproduksi secara lokal hingga saat ini.



Hingga saat ini, total penjualan PCX di Indonesia mencapai 685 ribu unit. "Angka ini terbesar di dunia," klaim Yesuda.

Sementara itu, total penjualan global 2009-2020 mencapai sekitar 2 juta unit.



Direktur Pemasaran PT AHM, Mutsuo Usui, optimistis penjualan All New PCX 160 bisa mencapai 240 ribu unit setahun ini. "Angka ini naik 10 persen dari penjualan tahun lalu," ujar dia.



Optimisme tinggi itu didasarkan pada pembaruan yang dilakukan pada All New PCX 160. Salah satunya adalah dari sisi mesin yang lebih bertenaga dibanding model sebelumnya.

AHM juga optimistis pasar sepeda motor akan membaik di tahun ini. "Jika mengacu pada target Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), penjualan secara nasional tahun ini diperkirakan naik 10 persen," kata Thomas Wijaya, Direktur Pemasaran AHM.



Indikator lainnya, Thomas melanjutkan, vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah diyakini dapat mendorong pertumbuhan di sektor ekonomi, termasuk penjualan sepeda motor.



All New PCX hadir dengan mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm @6500 rpm. Mesin ini lebih bertenaga dibanding model sebelumnya.



All New PCX ditawarkan dengan harga Rp 30,35 juta untuk tipe CBS, Rp 33,95 juta tipe ABS, dan Rp 43,55 juta tipe e:HEV. Harga tersebut berlaku on the road untuk wilayah DKI Jakarta.

Honda PCX 160 akan menjadi rival berat bagi Yamaha NMax yang selama ini menguasai segmen skutik matik bongsor 150 cc.