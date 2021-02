Hyundai Membantah Pengembangan Mobil Otonom Bersama Apple

TEMPO.CO, Seoul - Hyundai Motor Co dan Kia Corp, Korea Selatan, mengatakan bahwa mereka tidak dalam pembicaraan dengan Apple Inc tentang pengembangan kendaraan otonom, Reuters, Senin, 8 Februari 2021. Pernyataan in menyebabkan saham mereka jatuh.

Pada awal Januari, TV Harian Ekonomi Korea melaporkan Apple dan Hyundai sedang berdiskusi untuk mengembangkan mobil listrik tanpa sopir yang akan diluncurkan pada tahun 2027 dan mengembangkan baterai di pabrik-pabrik AS yang dioperasikan oleh Hyundai atau afiliasinya Kia Corp.

Saham Hyundai dan Kia masing-masing diperdagangkan turun 6,8 persen dan 13,6 persen pada 1216 GMT versus penurunan 0,6 persen KOSPI di pasar yang lebih luas.

Sejauh tahun ini, saham Hyundai telah menguat 30 persen, sementara Kia telah menguat 63 persen di tengah laporan bahwa mereka mungkin membuat mobil Apple. Apple tidak pernah mengakui pembicaraan dengan pembuat mobil tentang pembuatan kendaraan.



Reuters melaporkan pada bulan Desember bahwa Apple berinovasi dengan teknologi mobil otonom dan ingin memproduksi mobil penumpang bertenaga listrik sendiri mulai 2024. Dalam beberapa hari terakhir, Hyundai bersama afiliasinya, Kia, ramai dirumorkan terlibat dalam pembicaraan pengembangan mobil listrik Apple.