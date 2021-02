Mitsubishi Pajero Sport Facelift Meluncur 16 Februari 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) merilis foto teaser New Mitsubishi Pajero Sport MY2021.

Mobil yang menjadi rival Toyota Fortuner di segmen SUV Medium itu menurut jadwal akan diluncurkan secara virtual pada 16 Februari 2021.



Pajero Sport merupakan model di segmen medium SUV unggulan Mitsubishi Motors yang mewarisi DNA dari Mitsubishi Pajero, sebuah SUV mahakarya Mitsubishi Motors yang punya nama harum di ajang Reli Dakar. Mobil ini pertama kali dipasarkan di Indonesia pada tahun 2009.

Baca juga: Duel Panas Toyota Fortuner Vs Mitsubishi Pajero Sport



“Penantian masyarakat Indonesia atas New Pajero Sport telah berakhir, New Pajero Sport akan segera hadir," kata Naoya Nakamura, Presiden Director PT MMKSI dalam keterangan resmi, Senin, 8 Februari 2021.



"Kami akan meluncurkan New Mitsubishi Pajero Sport untuk pasar Indonesia pada 16 Februari 2021 mendatang. Nantikan informasi update dan kehadirannya secara eksklusif di website dan kanal digital resmi MMKSI."