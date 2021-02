All New Yamaha NMAX 155 Punya Fitur Mirip Sepeda Motor Moge

TEMPO.CO, Jakarta - Sepeda motor All New Yamaha NMAX 155 Connected/ABS terbaru menghadirkan perubahan dengan beragam fitur fungsional dan teknologi terbaru. Bahkan ada fitur mirip yang terpasang di moge alias motor gede.

Dhenny Oktaviandi, pemilik Yamaha NMAX 155, terkesan dengan peningkatan fitur generasi terbaru NMAX tersebut. Dia juga menceritakan alasan membeli sepeda motor itu.

“Bisa dibilang Yamaha NMAX 155 motor matik dengan fitur terlengkap dan ter-update di kelasnya. Bahkan ada fitur-fitur khas moge yang bisa dijumpai,” ujar dia dalam keterangan tertulis Yamaha pada Senin, 8 Februari 2021.

Salah satu fitur yang disebut mirip dengan moge adalah Y-Connect, yang memungkinkan sepeda motor terhubung dengan smartphone melalui perangkat Communication Control Unit (CCU).

Menurut pria 43 tahun ini, pengendara Yamaha NMAX bisa mengakses beragam informasi tentang data berkendara, termasuk kondisi motor melalui fitur layanan di aplikasi.

Beberapa informasi yang bisa diketahui dalam layanan tadi adalah perawatan oli dan aki serta konsumsi BBM.

“Termasuk lokasi parkir terakhir, notifikasi malfungsi, telpon dan pesan masuk, revs dashboard, hingga fitur rank yang menghibur,” tutur Dhenny.

Ada juga Traction Control System (TCS). Fitur ini berfungsi menjaga traksi roda agar tidak selip saat berkaselerasi di permukaan jalan yang basah, licin atau berpasir.

Fitur sepeda motor Yamaha NMAX terbayu lainnya adalah Smart Key System (SKS), sistem kunci tanpa anak kunci. Sedangkan Handle Bar Switch Control mampu mengubah tampilan informasi pada speedometer dengan memencet tombol di sisi kiri stang.

“Dimensi bodi besar dengan fitur lengkap kaya gitu bikin All New Yamaha NMAX punya tampilan moge look banget,” ucap Dhenny.

Sepeda motor All New Yamaha NMAX 155 hadir dalam tiga versi pilihan, yaitu Standard seharga Rp 29,750 juta, Standard Upgrade (Connected version) Rp 31 juta, dan Connected/ABS Rp 33,750 juta OTR Jakarta.