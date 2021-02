Toyota Perluas Layanan Kinto dengan Biaya Lebih Rendah

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) menambah variasi masa langganan (tenor) pada layanan Kinto. Tenor baru adalah 6 bulan dan 12 bulan. Sebelumnya, masa berlangganan layanan ini minimal adalah 3 tahun.



Marketing Planning and New Business Division Head PT TAM Lina Agustina menjelaskan bahwa hadirnya layananan berlangganan dengan tenor lebih pendek memungkinan konsumen untuk lebih fleksibel dalam memanfaatkan Kinto.



"Kami terus melakukan evaluasi terhadap layanan ini dan ternyata ada konsumen yang membutuhkan langganan mobil dengan tenor 1 tahun atau bahkan hanya 6 bulan," kata Lina saat menjawab pertanyaan Tempo dalam diskusi virtual bersama sejumlah media, Selasa, 9 Februari 2021.



Lina menambahkan bahwa tenor yang lebih pendek ini berdampak pada biaya langganan yang lebih murah dan fleksibel. "Kami berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas konsumen di Indonesia," ujar dia.





Menurut Lina, layanan Kinto dengan tenor lebih singkat ini akan dilayani menggunakan mobil bekas tetapi dengan jaminan kondisinya sangat layak pakai. Sementara jika memilih tenor standar, 3 tahun ke atas, mobil yang diberikan ke konsumen adalah mobil baru. "Mobil untuk tenor 1 tahun ke bawah ini grade A, seperti baru," tutur dia.



Meski mobil bekas, Lina mengklaim bahwa Kinto memberikan banyak keuntungan kepada konsumen. Di antaranya, kata dia, biaya langganan yang lebih terjangkau. Konsumen juga tidak direpotkan dengan urusan perawatan berkala karena sudah ditanggung oleh Kinto. "Konsumen tinggal pakai saja," kata dia.



Sebagai gambaran, layanan Kinto dengan tenor 12 bulan untuk mobil jenis Toyota Agya bekas per bulan adalah Rp 3,3 juta. Sedangkan Agya baru dengan tenor 36 bulan adalah 4,563 juta.



Untuk Avanza 1.3 E M/T bekas (12 bulan) biaya langganan per bulan sebesar Rp 4,125 juta. Sedangkan Avanza baru dengan tenor 36 bulan sebesar Rp 5,396 juta.



Semakin tinggi kelas mobilnya, semakin mahal pula biaya langganannya.

Sebelum beroperasi di Indonesia, layanan Kinto One yang dihadirkan Toyota Motor Corporation telah dioperasikan di Jepang dan Thailand. Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimmi Suwandy menyampaikan bahwa layanan berlangganan mobil Kinto di Jepang saat ini cukup populer. "Sebelumnya layanan ini hanya ada Tokyo, lalu berkembang ke kota-kota besar lainnya di Jepang dengan jumlah subscriber mencapai ribuan," kata dia.

Di Indonesia, kata Anton, Toyota masih meningkatkan sosialisasi dan edukasi layanan Kinto kepada konsumen mengenai pola berlangganan mobil. "Untuk konsumen-konsumen tertentu akan sangat menguntungkan karena mereka tidak perlu membeli mobil, hanya berlangganan dengan durasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan," ujar dia.