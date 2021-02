12 Unit Mobil Listrik Lexus UX 300e Sold Out di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengklaim mobil listrik murni (Baterry Electric Vehicle/BEV) Lexus UX 300e yang dipasarkan di Indoensia sudah habis terjual alias sold out. "Surprisingly 12 unit UX 300e sudah dipesan," kata Henry dalam diskusi virtual bersama sejumlah media, Selasa, 9 Februari 2021.



Henry menambahkan bahwa saat ini TAM memasarkan line up lengkap mobil elektrifikasi di Indonesia. Mulai dari hybrid, plug-in hybrid, dan mobil listrik murni (BEV). Tahun 2020, penjualan mobil elektrifikasi TAM mencapai 1.036 unit. Dari angka itu, Toyota menyumbang 955 unit dan Lexus 81 unit. "Naik 50 persen dibanding tahun sebelumnya," kata Henry.



General Manager Lexus Indonesia Meinisa menyampaikan bahwa semester II tahun ini pihaknya akan berusaha untuk menambah kuota UX 300e untuk pasar Indonesia. "Saat ini masih 1 unit per bulan," ujar Meinisa saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 Februari 2021.

Meinisa menambahkan bahwa Februari ini Lexus Indonesia akan memulai pengiriman perdana unit UX 300e ke konsumen.

Mobil listrik UX 300e resmi dipasarkan di Indonesia pada 25 November 2020. Mobil listrik murni ini dipasarkan dengan harga Rp 1,245 miliar on the road DKI Jakarta. UX 300e merupakan mobil listrik murni pertama Lexus yang diproduksi di Miyata Plant, Miyakawa, Fukuoka, Jepang.



UX 300e menggunakan baterai jenis Lithium-ion. Model ini memiliki motor listrik berkapasitas 54.35 kWh yang dapat menghasilkan 201 hp dan torsi 300 Nm, jangkauan mengemudi Lexus UX 300e bisa mencapai 300 km (WLTP) dengan sekali pengisian daya listrik.

Setiap pembelian Lexus UX 300e sudah dilengkapi dengan AC Wall Charger yang dapat dapat dipasang di manapun sesuai keinginan pelanggan dan sebuah Household Socket Charging Cable yang dapat digunakan di stop kontak dinding standar. AC Wall Charger berikut pemasangannya diberikan secara cuma-cuma alias gratis.

Menariknya, Lexus Indonesia memberikan garansi 8 tahun pada mobil tanpa batas kilometer, termasuk baterainya. Untuk memberikan kenyamanan lebih kepada konsumen, Lexus UX 300e juga mendapatkan gratis servis dan suku cadang selama 5 tahun tanpa batas kilometer.