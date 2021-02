Muscle Car Dodge Charger Fast & Furious Dilelang Bea Cukai, Ini Spesifikasinya

Mobil sport klasik keluaran Chrysler AS generasi kedua (1968-1970) dilelang Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Tanjung Priok pada 16 Februari 2021. Mobil dua pintu seperti yang muncul di film Fast & Furious ini bernopol Nevada 413 MXF. FOTO: Situs Lelang Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil sport klasik Amerika Serikat, Dodge Charger R/T buatan 1968-1970 bakal dilelang Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Tanjung Priok pada 16 Februari 2021.

Muscle Car Dodge Charger R/T terkenal sebagai tunggangan Dominic "Dom" Toretto dalam film Fast & Furious. Secara keseluruhan, mobil legendaris ini memiliki panjang 5,1 meter dan lebar 1,9 meter.

Menurut Hot Cars, Dodge Charger buatan Chrysler ini memiliki daya tarik karena kemewahan Detroit, kota otomotif Amerika Serikat.

Mobil sedan dua pintu tersebut menawarkan 5 pilihan kapasitas jantung pacu. Mulai dari mesin 3.7 liter 6 silinder, 5.2 liter V8, 6.3 liter V8, 7.0 liter V8, hingga 7.2 liter V8.

Adapun bagian transmisinya ada 3 pilihan, yakni otomatik 3 percepatan, manual 3 percepatan, dan manual 4 percepatan.

Dodge Charger R/T 1970 dipakai dalam film "The Fast and the Furious" tahun 2001. Mobil ini bermesin V8 7,2 liter. Vin Diesel yang berperan sebagai Dominic Toretto, menjadi pengendara mobil ini. Topspeed.com

Pada interior Dodge Charger R/T tampak gemerlap dengan sentuhan unik dan mewah. Bagian dalamnya didominasi oleh konsol tengah yang berada di antara bucket depan dan belakang.

Muscle car Dodge Charger juga hadir dengan panel pintu, lampu, trim premium, dan pelapis vinil — semuanya tersedia eksklusif.

Pengemudi akan menikmati simulasi setir serat kayu dan panel instrumen empat buah yang futuristik.

Dodge Charger yang bakal dilelang Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, berwarna biru laut dan generasi kedua dengan kap mesin yang memanjang.

Dari gambar yang ditampilkan situs lelang.go.id, bodi mobil berotot tadi terlihat cukup baik dengan pelat nomor polisi Nevada 413 MXF. Atapnya hitam dan sedikit akses perak di bagian jendela.

Lelang mobil sport Dodge Charger R/T dengan penawaran perdana dari Bea Cukai senilai Rp 99.469.170 dan uang jaminan yang harus disetor oleh peserta sebesar Rp 49,7 juta.