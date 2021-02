Honda Brio RS Bebas PPnBM Maret-Mei, Harga Turun Signifikan

All New Honda Brio world premiere di GIIAS 2018. 2 Agustus 2018. TEMPO/Wawan Priyanto.

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Brio RS merupakan salah satu model yang akan mendapatkan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar 10 persen dari tarif. Degan penghapusan PPnBM, harga Honda Brio RS berpotensi turun pada periode Maret-Mei 2021.



Jadi, berapa kira-kira harga Honda Brio non LCGC pada Maret hingga Mei nanti?



Sebagai gambaran, harga jual Honda Brio RS didasarkan pada harga off the road (harga dasar sebelum pajak) ditambah dengan komponen pajak. Komponen pajak yang dikenakan terdiri dari PPN mobil baru (10 persen), PPnBM 10-125 persen, BBNKB 12,5 persen, dan PKB 2,5 persen.



Dari gambaran di atas, Brio RS manual tahun 2021 harga dasar Rp 145.950.000 (Brio RS MT) berdasarkan informasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Angka off the road ini ditambah komponen pajak PPN (10 persen), PPnBM (10 persen untuk Brio RS), BBNKB (12,5 persen), dan PKB (2,5 persen).

Baca juga: Penghapusan PPnBM, Harga Toyota Rush Dkk Turun Rp 25 Jutaan

Harga tersebut masih ditambah dengan margin atau keuntungan yang dipatok oleh dealer. Jadi muncul harga on the road saat ini sebesar Rp 188.500.000 (Brio RS MT) seperti yang tertera di website resmi PT Honda Prospect Motor untuk wilayah DKI Jakarta.



Harga tersebut dikurangi PPnBM sebesar 10 persen. Penghitungannya, harga off the road Rp 145.950.000 dikali 10 persen = Rp 14.595.000. Angka inilah yang dihilangkan ketika Brio RS MT mendapatkan penghapusan PPnBM pada Maret-Mei 2021.



Jika dikurangi nilai PPnBM 10 persen sebesar Rp 14.595.000 maka harga jual diperkirakan sebesar Rp 173.905.000. Tetapi harap diingat, masih ada komponen margin yang belum dihitung di sini, yakni margin yang diambil oleh dealer.

Baca: Perkiraan Harga Mitsubishi Xpander Cs Jika PPnBM Nol Persen



Harga untuk Brio RS CVT pun penghitunganya sama. NJKB Brio RS CVT Rp 151.000.000. Tarif PPnBM 10 persen sebesar Rp 15.855.000. Ditambah komponen pajak lainnya dan margin dealer, harga on the road sebesar Rp 204.000.000. Dari nilai itu, dikurangi tarif PPnBM yang nilainya Rp 15.855.000. Harganya kira-kira akan turun menjadi Rp 188.145.000.



Stimulus PPnBM diusulkan untuk dilakukan sepanjang tahun 2021 dengan skenario insentif PPnBM sebesar 100 persen dari tarif akan diberikan pada tahap pertama (Maret-Mei), lalu diikuti insentif PPnBM sebesar 50 dari tarif di tahap kedua (Juni-Agustus), dan insentif PPnBM 25 persen dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga (September-November).



Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan. Instrumen kebijakan akan menggunakan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang ditargetkan akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2021.



Aturan ini berlaku untuk kendaraan roda empat berpenggerak 4x2, kategori sedan, berkapasitas 1.500 cc ke bawah, dan memiliki kandungan konten lokal 70 persen. Honda Brio RS termasuk salah satu yang mendapatkan relaksasi pajak tersebut. Honda Brio RS (digabung dengan model LCGC) menjadi mobil terlaris 2020 dengan pengiriman unit dari pabrik ke dealer (wholesales) sebanyak 40.879 unit.