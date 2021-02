Mitsubishi Pajero Sport Facelift Meluncur, Harga Mulai Rp 502,8 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan Mitsubishi Pajero Sport facelift, Selasa, 16 Februari 2021. Mobil ini ditawarkan dalam 6 varian dengan harga Rp 502,8 juta hingga Rp 733,7 juta.

Sebelumnya, Pajero Sport dijual dengan harga mulai Rp 497,9 juta hingga Rp 708,9 juta.



Presiden Direktur PT MMKSI Naoya Nakamura mengatakan bahwa Pajero Sport mempunyai sejarah panjang di Indonesia, lebih dari 12 tahun. "Pajero Sport mendapatkan penerimaan yang sangat baik di Indonesia," kata Nakamura dalam konferensi virtual, Selasa, 16 Februari 2021.

Interior Mitsubishi Pajero Sport facelift 2021. (Mitsubishi)



Menurut Nakamura, total penjualan Pajero Sport di Indonesia hingga saat ini mencapai 164.773 unit. "Kami berharap model baru ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik lagi, sekaligus dapat menjadi partner Anda dalam meraih pencapaian dan mimpi serta melakukan petualangan untuk hidup yang lebih hidup," ujar dia.

Direktur Pemasaran PT MMKSI Iwran Kuncoro menyampaikan bahwa spesifikasi Pajero Sport facelift yang dipasarkan di Indonesia sama seperti yang dipasarkan secara global. "Tetapi tentu saja ada penyesuaian untuk pasar Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan konsumen," ujar dia.

Mitsubishi Pajero Sport facelift 2021. (Mitsubishi)

Mitsubishi Pajero Sport terbaru ditawarkan dalam lima pilihan warna yakni Graphite Gray, Deep Bronze, Quartz White Pearl, Sterling Silver dan Jet Black Mica.

Mitsubishi Pajero Sport menempati segmen SUV medium, bersaing dengan sejumlah rival seperti Toyota Fortuner, Isuzu mu-X, dan Nissan Terra.

Berikut ini tipe dan harga Mitsubishi Pajero Sport 2021:

Dakar Ultimate 4x4 AT: Rp 733.700.000

Dakar Ultimate 4x2 AT: Rp 624.700.000

Dakar 4x2 AT: Rp 575.700.000

Exceed 4x2 AT: Rp 517.800.000

Exceed 4x2 MT: Rp 502.800.000

GLX 4x4 MT: Rp 567.800.000