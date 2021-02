Harga SUV DFSK Dipatok Mulai Rp 200 Juta, Masih Ditambah Promo

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen mobil DFSK menawarkan jajaran mobil SUV atau Sport Utility Vehicle (SUV), yaitu DFSK Glory 560 dan DFSK Glory i-Auto.

“Konsumen tidak perlu bimbang ketika memilih SUV DFSK karena ditawarkan dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp 200 juta-an,” ujar PR & Media Manager PT Sokonindo Automobile Achmad Rofiqi dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15 Februari 2021.

Konsumen yang membeli semua mobil DFSK juga akan mendapatkan hadiah langsung iPhone 12, selama persediaan masih ada.

Jajaran mobil SUV DFSK dimulai dari DFSK Glory 560 yang dibanderol mulai Rp 202,5 juta (on the road DKI Jakarta). Mobil ini memberikan desain tangguh, sporty, dan kuat.

Promo SUV DFSK Glory 560 sangat menarik, yakni bunga kredit mulai 0 persen, cicilan ringan Rp 3 juta-an per bulan, atau down payment (DP) rendah hanya 20 persen.

Adapun mobil SUV model DFSK Glory i-Auto dihargai mulai dari Rp 335 juta (on the road DKI Jakarta). Promo untuk model ini adalah skema bunga 0 persen, cicilan bulanan rendah mulai Rp 4 juta-an, atau DP rendah dengan syarat/ketentuan berlaku.

Merek Cina DFSK ini juga menawarkan mobil komersial, seperti DFSK Super Cab dan DFSK Gelora, mobil asli buatan anak bangsa.

DFSK Super Cab varian bensin dibanderol Rp 135,9 juta-an, sedangkan varian diesel Rp 161 juta (on the road DKI Jakarta).

Mobil komersial DFSK tersebut juga memiliki promo cicilan ringan mulai Rp 2 juta-an per bulan atau paket DP rendah. Tiap pembelian DFSK Super Cab berkesempatan mendapatkan smartphone dengan syarat/ketentuan berlaku.

Mobil DFSK Gelora harganya Rp 185 juta untuk model minibus dan Rp 169 juta untuk blind van (on the road DKI Jakarta). Mobil ini ditawarkan dengan skema cicilan rendah mulai Rp 2 juta-an per bulan dan DP rendah.

Berikut Daftar Harga Mobil DFSK (on the road DKI Jakarta):

SUV

DFSK Glory 560 1.5T MT B Type: Rp 202,5 juta

DFSK Glory 560 1.5T MT C Type: Rp 232,5 juta

DFSK Glory 560 1.5T MT L Type: Rp 242,5 juta

DFSK Glory 560 1.8L CVT L Type: Rp 252,5 juta

DFSK Glory 560 1.5T CVT L Type: Rp 252,5 juta

DFSK Glory i-Auto: Rp 335 juta

Mobil Niaga

DFSK Super Cab 1.5L Gasoline: Rp 135,99 juta

DFSK Super Cab 1.3T Diesel: Rp 161 juta

DFSK Gelora Minibus: Rp 185 juta

DFSK Gelora Blind van: Rp 169 juta.