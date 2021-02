Spesifikasi dan Ubahan Lengkap Mitsubishi Pajero Sport 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia meluncurkan secara resmi New Mitsubishi Pajero Sport untuk pasar Indonesia, Selasa, 16 Februari 2021. Model ini ditawarkan dalam enam varian dengan harga mulai Rp 502,8 juta hingga Rp 733,7 juta.



Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia MMKSI, Irwan Kuncoro, mengklaim bahwa spesifikasi Pajero Sport yang dipasarkan di Indonesia sama dengan spesifikasi di Thailand maupun pasar global.



“Tetapi memang ada sejumlah fitur yang disesuaikan dengan pasar di Indonesia seperti penggunaan sunroof pada model Dakar Ultimate 4x4 dan 4x2, ini menjadi keunggulan di kelasnya,” kata Irwan dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 16 Februari 2021.

Baca juga: Mitsubishi Pajero Sport Facelift Meluncur, Harga Mulai Rp 502,8 Juta



Irwan optimistis dengan sejumlah keunggulan yang dimiliki, New Pajero Sport akan semakin disukai oleh konsumen di Indonesia. Lantas apa saja ubahan yang dilakukan pada Pajero Sport facelift yang menjadi rival tangguh Toyota Fortuner di segmen SUV medium? Mari kita bedah.

Mitsubishi Pajero Sport facelift 2021. (Mitsubishi)



Eksterior

Penyegaran yang dilakukan pada Pajero Sport ini sebenarnya sudah dilakukan pada Juli 2019 di Thailand. Hanya saja, MMKSI baru membawanya ke Indonesia tahun ini. New Pajero Sport hadir dengan penyegaran desain pada sisi eksterior dengan bahasa desain “Dynamic Shield” yang disegarkan dan memberikan tampilan depan serta visibilitas lebih baik.

Baca: Duel Panas Toyota Fortuner Vs Mitsubishi Pajero Sport



Penyegaran paling mencolok terlihat pada New Dynamic Shield Grille design, Power Tailgate (dengan Kick sensor dan remote control, Active Cornering Lamp, Sunroof, New Front Combination Lamp.



Selain itu sisi eksterior juga menawarkan desain berkelas dan berkualitas tinggi, dengan pembaruan pada New Better Hood Visibility, New Alloy Wheels 18-Inch Two Tone, New Fin-type Antenna dan New Design of Rear Combination Lamp.

Interior Mitsubishi Pajero Sport facelift 2021. (Mitsubishi)



Interior

Di bagian interior, New Pajero Sport menawarkan kemewahan dan kenyamanan kabin dengan kualitas tinggi. Sejumlah penyegaran dilakukan seperti pada New Head Unit 8 inci dengan Smartphone-Link Display Audio (SDA), New LCD Meter Cluster 8 inci, Multi Around View Monitor, New Design Dual Zone Climate Control AC, New Auto Dimming Rear-view Mirror, New Hand Free Steering Switch, New Floor Console, dan New AC Power Outlet.



Performa

New Pajero Sport dibekali mesin diesel 4N15 2.4L VGT-Intercooler,yang menghasilkan output maksimum: 181 PS pada 3.500 RPM, torsi 43,8 Kgm pada 2.500 RPM. Ditunjang oleh transmisi otomatis 8 kecepatan dengan sport sequential, Ground Clearance 218 mm, dan radius putar minimum 5,6 meter.

Selain itu New Pajero Sport dilengkapi dengan fitur Adaptive Cruise Control, terbaik dikelasnya. Remote Control Connected with smartphone, Super Select 4WD-II, mode off-road, dan Paddle Shifters.

Mitsubishi Pajero Sport facelift 2021. (Mitsubishi)



Fitur keselamatan

New Pajero Sport dilengkapi fitur keselamatan yang unggul di kelasnya, dengan sorotan pada: Forward Collision Mitigation (FCM), Ultrasonic Miss-acceleration Mitigation System (UMS), Blind Spot Warning – Lane Change Assist (BSW-LCA), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Electric Parking Brake (EPB), Brake Auto Hold (BAH).



Tidak hanya itu, Mitsubishi Pajero Sport facelift juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti 7 SRS Airbag, Active Stability & Traction Control (ASTC), Anti-lock Braking System, Electronic Brake Distribution, Brake Assist, telah disematkan juga didukung oleh teknologi RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) body, dan Rigid Lightweight body.

Harga Mitsubishi Pajero Sport 2021 vs Toyota Fortuner 2021: