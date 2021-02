Honda Brio RS Urbanite Edition Dikirim ke Konsumen Maret, Harganya?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor meluncurkan Honda Brio RS Urbanite Edition, Kamis, 18 Februari 2021. Mobil ini akan dikirim ke konsumen mulai Maret 2021. "Harganya nanti akan diumumkan menjelang pengiriman perdana ke konsumen," kata Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM dalam konferensi pers secara virtual usai peluncuran.

Sekadar informasi, Honda Brio RS saat ini dipasarkan dengan harga Rp 188,5 juta (Brio RS M/T) dan Rp 204 juta (Brio RS CVT). Ada kemungkinan harga Brio RS Urbanite Edition lebih tinggi, namun bisa juga lebih murah karena model ini kemungkinan besar akan memperoleh penghapusan PPnBM nol persen yang berlaku pada Maret - Mei 2021.



Brio RS Urbanite Edition tampil lebih sporty dengan sejumlah penyegaran pada eksterior, mulai dari Front Under Spoiler dan Rear Under Spoiler yang dilengkapi dengan Diffuser. Selain itu juga terdapat Black Side Under Spoiler dan Black Side Door Mirror yang dilengkapi dengan LED Turning Signal dan Black Door Handle.



New Honda Brio RS Urbanite Edition hadir dalam dua pilihan warna, yaitu Phoenix Orange Pearl dan Carnival Yellow. Kedua warna tersebut menampilkan konsep two-tone, dengan paduan warna hitam pada bagian atap mobil, handle, spion, dan side skirt.

“Honda Brio merupakan mobil yang sangat populer untuk generasi muda dengan bentuk yang kompak dan kami ingin menghadirkan model yang berbeda, sesuai kebutuhan gaya hidup konsumen," ujar dia.

New Honda Brio RS Urbanite Edition dilengkapi mesin 1.2L i-VTEC 4 silinder yang bertenaga 90 PS, sama seperti varian Brio RS. Selain itu, serangkaian fitur dan teknologi terkini juga hadir seperti transmisi CVT dengan Earth Dreams Technology, 6.2 inci Touchscreen Display Audio, Audio Steering Switch, Tweeter Speaker, ECO Assist, serta fitur keselamatan seperti Dual Front i-SRS Airbags, struktur rangka G-CON + ACE, dan sistem pengereman ABS + EBD.



Seiring dengan popularitasnya, tahun lalu New Honda Brio tercatat menjadi mobil paling laris di tahun 2020 dengan total penjualan sebesar 43.021 unit.



Saat ini Honda Brio dipasarkan dalam dua segmen, yakni LCGC dengan Brio Satya dan City Car melalui Brio RS.

Berikut ini daftar lengkap varian Honda Brio beserta harganya:

- Brio Satya S M/T Rp 149 juta

- Brio Satya E M/T Rp 158 juta

- Brio Satya E CVT Rp 173,5 juta

- Brio RS M/T 188,5 juta

- Brio RS CVT Rp 204 juta