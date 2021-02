Shelby Cobra Super Langka Ini Masuk Lelang

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah Shelby Cobra 427 Super Snake 1966 akan dilelang Scottsdale Barrett-Jackson pada Maret ini. Ini mungkin akan menjadi Cobra termahal yang pernah dijual.

Dari fotonya, Anda mungkin akan teringat dengan film Ford Vs Ferrari. Dalam film tersebut, mobil ini menjadi tunggangan Carroll Shelby yang diperankan oleh Matt Damon. Mobil ini tak sama persis, tapi dipastikan bakal menjadi buruan kolektor kakap karena keberadaannya yang sangat langka.

Mobil ini dikenal sebagai CSX 3015 dan dibuat oleh Carroll Shelby sendiri sebagai Cobra pamungkas. Road & Track pernah menyebutnya sebagai "The Cobra To End All Cobra" pada tahun 1968, dan pada tahun 2007, terjual seharga US$ 5,5 juta (Rp 77,3 miliar dengan kurs saat ini US$ 1 = Rp 14.066).

Shelby Cobra 427 Super Snake 1966. (Barrett-Jackson/Carscoops)



CSX 3015 bertransmisi ini layak menyandang predikat istimewa dengan sejumlah alasan. Satu di antaranya adalah Cobra ini dilengkapi sepasang supercharger Paxton yang memberikan asupan kepada karburator empat barel Holley ganda yang berada di atas intake manifold cross-ram. Mesin V8-nya mampu menghasilkan daya 800 hp.

Barrett-Jackson menyatakan bahwa mobil klasik ini awalnya adalah salah satu dari segelintir Competition Cobra Roadsters yang dibuat dan ikut serta dalam tur promosi Eropa. Mobil mungil bertenaga buas ini mendarat kembali di AS pada akhir 1966, saat itulah dua supercharger dipasang.

Shelby Cobra 427 Super Snake 1966. (Barrett-Jackson/Carscoops)



Carroll Shelby secara pribadi mengemudikan mobil itu hingga 306 kilometer per jam.



Setelah kepemilikan Shelby, mobil itu dibeli oleh penulis lagu Jimmy Webb pada tahun 1970. Webb memilikinya selama lebih dari dua dekade sebelum disita dan dilelang oleh IRS. Sejak itu telah melewati tangan berbagai kolektor dan tetap menjadi salah satu dari hanya dua Shelby Cobra twin-supercharged yang pernah dibuat.

